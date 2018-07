Srdačan susret u Sloveniji: Predsjednica zagrlila Pahora

Nakon što je završila svoj posjet Albaniji, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Sloveniji se neslužbeno sastala sa svojim slovenskim kolegom Borutom Pahorom. O tome je izvijestila i na Twitteru dodavši da je riječ o sastanku "na putu kući".

Informal meeting with @BorutPahor in #Slovenia on the way back home from #Albania pic.twitter.com/2OIJCoWo6E