'Sreća je da me pogodio u čelo. Izgleda da me sam Bog spasio'

Izgleda da me sam Bog sačuvao. Jer da je sačma otišla samo nekoliko milimetara u lijevo, završila bi u oku. Nekoliko centimetara iza oka je mozak. Ne smijem ni pomisliti što bi bilo, kazao nam je Marko Vidak (28) iz Ferdinandovca. Njega je u oragniziranom nedjeljnom lovu na fazane oko 11.40 sati upucao 65-godišnji kolega iz Kloštra Podravskog.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Marko kaže da je sve teklo prema protokolu. Iza lovnika Stanislava Topolovčana, u lovu na predjelu Selišće nedaleko od Kloštra Podravskog, išao je jedan kolega, a za njim 28-godišnji Marko, otac dvogodišnjeg djeteta. Treći lovac, Zdravko Spahija, bio je na drugoj strani, 20-ak metara od njih, te su svi hodali u istom smjeru. Ranjeni mladić kaže da se odjednom fazan podigao iz trave i raslinja te je instinktivno okrenuo glavu u lijevo u pravcu ptice. Tad je, istodobno s pucnjem, osjetio snažan bol u licu.

- Dvije kuglice sačme pogodile su me u lice. Odmah me oblila krv i osjetio sam slabost. Lovnik i kolega priskočili su mi u pomoć. Stavili su me u automobil i pozvali Hitnu. Dovezli su me do Kloštra Podravskog, gdje su me prebacili u vozilo Hitne pomoći i odvezli u koprivničku Opću bolnicu - priča nam Marko, koji živi sa suprugom i djetetom u roditeljskoj kući u Ferdinandovcu, 10-ak kilometara od mjesta ranjavanja.

Oprostio mu odmah

Jedna kugla pogodila ga je koji milimetar od desnog oka i odsklizala oko osam centimetara po lubanji prema tjemenu. Druga je završila u čelu, i to nekoliko centimetara iznad lijevog oka, i “odšetala” prema vrhu glave. Kirurg je razrezao kožu kako bi izvadio obje kugle i zašio rane.

Foto: 24 sata

Ubrzo su ga pustili na kućnu njegu, gdje smo ga i zatekli. Priča kako je još u šoku, ali ponavlja da je sve moglo završiti i tragično. Govori kako je lovac već nekoliko godina te da ništa ne zamjera kolegi Zdravku Spahiji (65), s kojim je član iste lovne udruge, jer zna da nitko od lovaca ne želi nauditi drugome.

Govori da je to sve trenutak nepažnje i misli kako bi svi sudionici lova, pa i on, trebali biti oprezniji i iz ovog izvući pouku. Čim se vratio iz bolnice, Spahija je došao do njega ispričati mu se i prijateljski mu stisnuti ruku.

- Mogu samo kazati da mi je užasno žao jer je moja nesmotrenost i brzopletnost mogla imati tragične posljedice za mladoga kolegu. Cijelu noć nisam oka sklopio i stalno mi se vraća slika tog trenutka kad sam čuo fazana te podigao pušku i povukao okidač. Ranjenom kolegi i prijatelju mogu samo stisnuti ruku, poželjeti brz oporavak i za njega reći da je velik čovjek - ispričao nam je 65-godišnji lovac iz Kloštra Podravskog, koji je lovac gotovo četiri desetljeća. Dodao je kako ne smije komentirati slučaj jer je policija podnijela prijavu.

Oduzeli mu oružje

Koprivnička je policija potvrdila to i na svojim stranicama te napisala da je provela kriminalističko istraživanje vezano uz ranjavanje u lovu. Protiv 65-godišnjeg muškarca podnijeli su kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu zbog dovođenja u opasnost života i imovine. Osumnjičeniku su oduzeli sve streljivo i oružje. Potvrdili su i kako je 28-godišnjak, nasreću, samo lakše ozlijeđen.

Unatoč svim mjerama opreza u Hrvatskoj svake godine ima nekoliko slučajeva ranjavanja lovaca. Prvi u 2019. zabilježen je u siječnju u lovištu Kraljeva Velika nedaleko od Lipovljana. Ondje je bjelovarsko-križevački biskup, mons. Vjekoslav Huzjak (58), slučajno ranio kolegu (64) kad se između njih našla divlja svinja.

Muškarcu su na mjestu zavili ranu i prevezli ga u zagrebački KB Dubrava, gdje su ga operirali. Drugi slučaj iz travnja bio je još bizarniji. U županijskom lovištu kraj Jasenovca muškarac (57) upucao je migranta dok je bio u lovu na divlje svinje i čagljeve. S obzirom na to da je iz grmlja začuo jauk, potrčao je onamo i prvi pružio pomoć muškarcu. Ranjenog migranta prevezli su najprije u bolnicu u Pakracu, no zbog težine ozljeda morali su ga prebaciti kolegama u KBC Zagreb.