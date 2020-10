'Sreća pa je prijateljica vrištala, tko zna što bi se inače dogodilo'

Ona je još malena, kao i njezina prijateljica, pa valjda ne razumiju što se zapravo dogodilo. U jednu ruku bolje je da je tako. Ne ponovilo se nikad, rekla je majka napadnute djevojčice iz Kaštela

<p>Muškarac je u utorak oko 10 sati u Kaštel Gomilici zaustavio dvije djevojčice. Jednu je pokušao poljubiti i počeo ju je dirati. Ona je krenula vrištati, a muškarac je u tom trenu pobjegao. </p><p>Dan nakon stravičnog incidenta oglasila se i majka napadnute djevojčice:</p><p>- Dok čitam danas brojne medije i u nevjerici se zgražam kako netko može pokušati seksualno zlostavljati maloljetno dijete, nisam niti svjesna da se zapravo radi o mojoj kćerkici - rekla je majka za portal <a href="http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/49215-majka-napadnute-djevojcice-svi-smo-u-soku-ne-ponovilo-se-nikad-nikom" target="_blank">Kaštela.org</a> te otkrila da se ona s prijateljicom vraćala s treninga. Inače ju ne pušta samu, a ovo je bio prvi put. </p><p>- Javila mi se da je stigla na trening no, na povratku kući, kada sam je išla nazvati kako bi bila mirna, jer je trebala prijeći cestu, nije mi odgovarala na pozive. Zvala sam jednom, drugi put, treći put, a ona mi se nije javljala. Odmah su mi se oduzele noge i to mi je bio alarm za uzbunu. Pomislila sam ono najgore, kako ju je ne daj Bože, udario neki automobil. Kako mi se nije javljala odmah sam nazvala njezinu prijateljicu, a u tom trenutku je ona nazvala mene. Malena je plakala i u šoku mi kazala kako ih je napao neki momak i kako je moju kćer počeo s leđa dirati i maziti te ljubiti po vratu. Odsjekla sam se i doslovno bosih nogu krenula trčati prema svom djetetu i prijateljici koja me nazvala.</p><p>Majka je otkrila kako ih je on dočekao u nekom grmlju i napao, a prijateljica njene kćeri počela je vrištati te je to nagnalo napadača na bijeg:</p><p>- Ona je još malena, kao i njezina prijateljica, pa valjda ne razumiju što se zapravo dogodilo. U jednu ruku bolje je da je tako - rekla je majka za <a href="http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/49215-majka-napadnute-djevojcice-svi-smo-u-soku-ne-ponovilo-se-nikad-nikom" target="_blank">Kaštela.org</a> te za kraj poručila:</p><p>- Ne ponovilo se nikad i ne dogodilo se nikom! </p><p>Policija traga za počiniteljem.</p>