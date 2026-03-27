Srednjoškolci zbog snijega zapeli u Tomislavovu domu: 'Stablo je palo na sedam auta'

Osim osnovnoškolaca, koji su zbog nevremena u petak zapeli u Domu Crvenog križa na Medvednici, i u Tomislavovom domu je zaglavila skupina učenika na državnom natjecanju iz poduzetništva. Radi se o skupu u organizaciji Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski.

Kako nam javlja naša čitateljica, u petak su se trebali vratiti u Zagrebu, no vremenski uvjeti im to ne dopuštaju.

- Mi smo se trebali vratiti za Zagreb, ali uvjeti nam ne dozvoljavaju. Također, komisija nije u mogućnosti doći zbog stabala na cesti koja vatrogasci pokušavaju maknuti pa je sve odgođeno za sutra. Saznali smo i da je stablo od 15 metara palo preko svih sedam auta koji su parkirani ispred hotela - javlja nam čitateljica.

O svemu smo poslali i upit ravnateljici škole, no i dalje nismo dobili odgovor.