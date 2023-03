'Sredstva potrebna za roditelje njegovatelje tek su malo veća od štete na županovom autu'

Nakon što im umru djeca s kojom su proveli svaku sekundu njihova života, svaki dah života, roditelji njegovatelji nemaju pravo na naknadu od šest mjeseci da u miru odžaluju i pripreme se za drugi način života. Ta tema je tu već od 2017., kada je tadašnja ministrica Murganić pozvala udrugu i rekla da je to riješeno. Od 2017. se to pokušava riješiti i danas je to na stolu, u podne imamo glasanje. Ovo je prilika da se izađe izvan okvira, izvan stranačkih stega i da se možda napravi jedan civilizacijski iskorak i glasa za ovaj prijedlog Zakona, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš uoči glasanja o prijedlogu Zakona o socijalnoj skrbi, a koji se tiče roditelja njegovatelja.

Prijedlog je vrlo jednostavan, dodala je. Samo izmijeniti članak 68. i omogućiti roditeljima njegovateljima pravo na naknadu još šest mjeseci nakon smrti djeteta, a ne da moraju već drugi dan na burzu.

- Kad govorimo o financijskim okvirima, hajdemo biti realni. Sredstva koja treba osigurati u proračunu su nešto veća nego što je iznos štete na službenom autu, koju je napravio vukovarski-srijemski župan kad je taj auto razbio. O tim iznosima govorimo. Samo treba politička volja. Ja ne razumijem kako će svatko od kolega, koji imaju pravo na 6+6, a kojima je stranka rekla da ne smiju za ovo glasati samo zato što je oporbeni zakon, pogledati sebe u ogledalo - istaknula je.

Nije riječ o nekakvom financijskom zahtjevu, ni o svjetonazorskom pitanju, naglasila je.

- Riječ je o ljudskom i civilizacijskom pitanju. Na raspravi su se otvorile karte i pokazalo se da HDZ kaže: "OK, treba to riješiti, ali vidjet ćemo da li je među tih 5000 roditelja naše biračko tijelo. Ako je, onda ćemo uoči izbora velikodušno ići s tim prijedlogom jer sad nije vrijeme." Ne znam kako će pogledati sebe i te roditelje u oči, ne znam kako će uopće živjeti s tim. Hajmo se maknuti iz tih stranačkih okova i hajdemo pomoći ljudima - poručila je Mrak Taritaš.

A u oči će zastupnici roditelje njegovatelje moći pogledati odmah u sabornici jer članovi Udruge Sjena dolaze na glasanje sa svojom bolesnom djecom. Sjedit će na galeriji i gledati koji gumb pritišću - crveni ili zeleni.

Komentirala je Mrak Taritaš i nevjerojatne izjave HDZ-ove Ljubice Lukačić, inače i sama osoba s invaliditetom, koja je na tu temu poručila kako je rad nakon smrti djeteta najbolji lijek.

- Kad sam prvi put čula njenu izjavu, mislila sam da je izvučeno iz konteksta. No, kad sam nju čula u sabornici, imala sam osjećaj da je netko uzeo kantu hladne vode i zalio me. Takvu jednu bešćutnost, takvo nešto ja već dugo nisam čula - kazala je.

