'Prestanite biti okrutni i status roditelja njegovatelja produžite za 6 mjeseci od smrti djeteta'

Naša država je sklona reći da daje različite socijalne naknade, voli se u nekim slučajevima razbacivati novcima, a zapravo imamo državu koja je izuzetno okrutna i to prema roditeljima njegovateljima, upozorila je saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ukazavši na članak 68. Zakona o socijalnoj skrbi, koji vrlo hladnokrvno definira da status roditelja njegovatelja prestaje smrću djeteta.

'Prestanite biti okrutni prema roditeljima njegovateljima'

- Prije mjesec dana jedna mama je izgubila svoje dijete, drugi dan je u toj tuzi i boli morala prijaviti da je dijete umrlo, a njen status je s tim prestao. Ta mama je uz svoje dijete bila od rođenja, naravno da nije mogla steći niti dan bilo kakvog radnog iskustva, a to inače ni ne možete u tom statusu. Teško da će naći odgovarajući posao. Prethodni ministar je početkom prošle godine svečano obećao, a što je ovoj Vladi obećati, a ne napraviti ništa, da će se taj problem riješiti - kazala je naglasivši kako ni godinu kasnije taj problem nije riješen te da se i dalje roditelji njegovatelji suočavaju s problem da im status prestaje istog trena kad im dijete premine i da u tom slučaju odmah moraju na burzu.

Stoga je GLAS u saborsku proceduru uputio prijedlog izmjena Zakona.

- I sami znate da prijedlozi oporbe čuče i ne prihvaćaju se, ali ovim putem želim upozoriti na taj problem. Otprilike je 5000 roditelja njegovatelja i ne znam koji bi to teret za državu bio da oni oni nakon smrti djeteta, nakon tog bola, imaju još šest mjeseci taj status? Dakle, prijedlog je da se nakon smrti djeteta status roditelja njegovatelja produži za još šest mjeseci. Zakonski prijedlog se nalazi na dnevnom redu ove sjednice, vladajućima poručujem da ako ne žele prihvatiti taj naš, neka se konačno probude i prestanu biti okrutni prema toj skupini ljudi, a u pravilu su to žene - naglasila je.

'Plenković se cijelo vrijeme samo čudi'

Upitana o "ratu" Vlade i trgovaca oko dizanja cijena, Mrak Taritaš poručuje kako Vlada sve radi s velikim zakašnjenjem.

- Ne znam čemu čuđenje i čemu se naš premijer počeo čuditi 2. siječnja ako smo sve znali. Znali smo da prelazimo na euro, iskustva drugih država, vidjelo se da cijene rastu cijelu jesen, znali smo da je tu inflacija i onda se on dan kasnije zajedno s ministrom Filipovićem probudio i prijetio, ali praznom puškom. Tresla se brda i, ne samo da se nije rodio miš nego niš' - istaknula je podsjetivši kako su već davno ukazivali Vladi da se trebaju napraviti crne liste po uzoru na neke druge države.

- Ajmo ogoliti stvar do kraja, ovo pokazuje na jednu drugu stvar - gdje je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Ako su u nekim drugim državama korektor cijena sami potrošači, vidimo da kod nas to nije tako i da postoje nepoštene trgovačke prakse jer i dalje drže visoke cijene. I trgovački lanci se međusobno dogovaraju, ali premijer umjesto da odradi ono što jedna država može odraditi - na vrijeme se pripremiti, ne, on se probudi i čudi se. On se cijelo vrijeme čudi - poručila je.

