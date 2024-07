Sretne vijesti za obitelj s 13-ero djece: 'Ostajemo u kući, a onda će nam pronaći novi smještaj...'

Samo dan nakon objave teksta u vašim novinama, mojoj obitelji konačno je svanulo malo sunca. Životi mene, supruge i naših trinaestero djece će se izgleda promijeniti. Ali, kako nam je u utorak rečeno, nabolje, u dahu nam je rekao jučer presretni Siniša Kovačević (44).On s trinaestero djece i suprugom Slavicom živi u Taru kraj Poreča.

Podsjetimo, samo dan ranije pisali smo o ovoj obitelji koja traži smještaj kako bi mogli normalno živjeti. Naime, trenutno borave u kućici jedne obitelji. Nisu plaćali najam, samo režije. Međutim, iz kućice moraju izaći jer je vlasnici planiraju obnoviti za svoju trudnu kćer. Ipak, nekoliko puta su izašli ususret Kovačevićima i produljivali im boravak dok ne pronađu novi smještaj. Sa Sinišom, njegovom suprugom i trinaestoro djece razgovarali smo u tri sobe trošne kućice. Ali i tu, u tri sobe, svi su bili sretni. Djeca Ivan (18), Danijel (17), Dario (16), Petra (14), Mihaela (12), Marijana (10), Valentino (9), Anamarija (8), Leon (7), Karlo (5), Nina (4), Martina (2) i Vito (1) uz osmijeh su se nadali da neće morati na ulicu. Iako su njihovi majka i otac, od tuge, zaplakali.

Nasreću, konačno se nazire rješenje. Danas je na Sinišinu licu, umjesto suza, osmijeh. Široki osmijeh od "uha do uha".

- Noćima supruga i ja nismo spavali jer smo 1. kolovoza trebali izaći iz kuće u Taru gdje smo podstanari dvije i pol godine. Gdje s djecom? Na ulicu? Vlasnica treba kuću renovirati za njezinu trudnu kćer. Ali pozivi od ranog jutra stizali su sa svih strana. Pozivi podrške. Zvali su načelnik Općine, pa biskupija... Vrtoglavo se sve počelo događati, nitko od nas još nije svjestan. Ostajemo u ovoj kući do 1. listopada, kako je dogovoreno s vlasnicom, a onda ćemo valjda imati drugi smještaj. Općina je ponudila sufinanciranje, a biskupija ponudila pomoć. Presretan sam. Djeca skaču od sreće. Posebno oni stariji koji razumiju cijelu situaciju te su gledali našu tugu i očaj proteklih dana - sav sretan govori Siniša.

Obitelj je vlasnici neizmjerno zahvalna jer im je dopustila da žive u kućici bez plaćanja najma, samo uz plaćanje režija.

- Brojna smo obitelj, ali uvijek složni. Ne želim nikome biti na teret i sa svoje dvije zdrave ruke rekao sam da ću raditi i prehraniti obitelj. To i činim. Ne tražim milostinju, nego samo mjesto koje će biti naš trajni dom. Ma i trošna kućica je dobra, samo da možemo zajedno živjeti, a ja bih sve renovirao svojim rukama. I sve bih uredno plaćao. Ali eto, podrška i pomoć stižu, pa se nadamo svi da će i biti tako. Hvala svima na podršci, do neba i natrag. Konačno možemo spavati bez onoga grča u želucu i teške neizvjesnosti pred kojom smo bili - kaže Siniša.

Sretne vijesti za obitelj potvrdio je i Nivio Stojnić, načelnik Općine.

- Dogovoreno je da obitelj može u toj kući ostati do 1. listopada. Do tog perioda moramo iznaći nekakvo rješenje. Čuo sam se u utorak s ministrom demografije i zajedno ćemo pokušati pronaći rješenje. Predvidjet će se u proračunu dio sredstava za sufinanciranje troška smještaja, što će planirati i Ministarstvo u proračunu. I s biskupijom sam se čuo u utorak i zajedničkim snagama ćemo pokušati naći trajno rješenje za tu obitelj. Njima treba malo veća kuća. Stan im ne bi bio dovoljan. Svi smo u kontaktu i imamo dobru volju. To je teško riješiti u nekoliko dana, ali sve ćemo učiniti da obitelji trajno nađemo smještaj - poručio je načelnik.