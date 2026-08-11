Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 14.8.2026., a glavni dobitak iznosi 17.000.000,00 eura.
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Sretni Hrvat osvojio 113.000 eura na Eurojackpotu!
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U večerašnjem izvlačenju 64. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:
4, 11, 12, 16, 30 - 8, 9, koji su igraču iz Pitomače donijeli dobitak 5 u iznosu od 113.041,60 eura.
Odigrano je pet kombinacija i za uplaćenih 10,00 eura ostvaren je ovaj veliki dobitak.
Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu:
HRVATSKA LUTRIJA, GAJEVA 39, PITOMAČA
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 14.8.2026., a glavni dobitak iznosi
17.000.000,00 eura.
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