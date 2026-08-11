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Sretni Hrvat osvojio 113.000 eura na Eurojackpotu!

Piše 24sata,
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Sretni Hrvat osvojio 113.000 eura na Eurojackpotu!
Foto: Hrvatska lutrija
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Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 14.8.2026., a glavni dobitak iznosi 17.000.000,00 eura.

U večerašnjem izvlačenju 64. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:

4, 11, 12, 16, 30 - 8, 9, koji su igraču iz Pitomače donijeli dobitak 5 u iznosu od 113.041,60 eura.

Odigrano je pet kombinacija i za uplaćenih 10,00 eura ostvaren je ovaj veliki dobitak.

PROVJERITE LISTIĆE Eurojackpot donio milijune: Jeste li provjerili svoje brojeve?
Eurojackpot donio milijune: Jeste li provjerili svoje brojeve?

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, GAJEVA 39, PITOMAČA

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 14.8.2026., a glavni dobitak iznosi

17.000.000,00 eura.

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