Eurojackpot donio milijune: Jeste li provjerili svoje brojeve?

U večerašnjem izvlačenju 63. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:

1, 3, 6, 13, 23 - 5, 7, koji su jednom igraču u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 32.658.025,00 eura.

Igrač iz Bjelovara odigrao je dvije kombinacije i za uplatu od 4,00 eura ostvario dobitak od 80.162,60 eura.

Listić je uplaćen na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA VLAHE PALJETKA 4, BJELOVAR.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 11.08.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.