Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura
EVO GDJE IDE DOBITAK
Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
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U 73. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 14, 21, 35, 37, 49 - 1, 12, koji su igraču iz Splita donijeli dobitak u iznosu od 383.058,80 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.
Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici.
Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 15.09.2026., a glavni dobitak iznosi 48.000.000,00 eura.
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