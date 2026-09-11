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EVO GDJE IDE DOBITAK

Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!

Piše 24sata,
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Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
Foto: Hrvatska lutrija
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Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura

U 73. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 14, 21, 35, 37, 49 - 1, 12, koji su igraču iz Splita donijeli dobitak u iznosu od 383.058,80 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici.

Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 15.09.2026., a glavni dobitak iznosi 48.000.000,00 eura.

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