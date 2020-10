Srića: 'Mjere su zakašnjele, policijski sat imao bi veći efekt'

Kažnjavanje za nenošenje maske, nošenje maski na otvorenom, trebalo se donijeti i prije mjesec i pol. Ne treba isključiti ni opciju lockdowna ako se nastavi ovaj trend rasta, smatra Srića

<p>Pulmolog <strong>Saša Srića</strong> rekao je kako je očito da u ovom trenutku nemamo posve jasne kriterije tko je na bolničkom liječenju pa istaknuo kako su bolnički kapaciteti u glavnim centrima koje zbrinjavaju pacijente sa srednjim i teškim simptomima - popunjeni.</p><p>Naime, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” je popunjena, dok se u KB Dubravi ide prema popunjenju bolničkih kapaciteta, rekao je pulmolog Srića za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568529/Srica-upoz" target="_blank">N1</a>.</p><p>"U posljednja 3 tjedna se 6 puta povećao broj novozaraženih i udvostručio broj novohospitaliziranih - sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Za 43,7 posto se povećao broj hospitaliziranih", rekao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tri scenarija za Hrvatsku</strong></p><p>Kao interesantan podatak naveo je kako je ove nedjelje bilo je 828 novooboljelih, dok je prošlu nedjelju bilo je tristotinjak oboljelih, a udio hospitaliziranih je pao, "što ukazuje na to da se pacijenti s covid infekcijom ne hospitaliziraju jer očito nema dovoljno kapaciteta".</p><p>Potom je objasnio da najteži pacijenti koji zahtijevaju respiratore neće moći biti smješteni u tercijarnim centrima, poput onog u Areni. Najteži, koji će zahtijevati 24-satni nadzor, morat će biti smješteni u adekvatnim centrima.</p><p>Ističe da je potrebno povećati broj kreveta. Blaži i srednje teški mogu biti smješteni u Areni, u Rijeci, a po tri centra bit u Varaždinu i u Osijeku, dodao je.</p><p>Pojasnio je i kome je potrebno bolničko liječenje, a koji pacijenti se mogu liječiti doma.</p><p>"Asimptomatski i oni s blažom kliničkom slikom, koji nisu razvili upalu pluća, u načelu se liječe doma i prate situaciju. Oni sa srednje teškom koji zahtijevaju primjeni kisika koji im se putem maske nadoknađuje, kisik mogu primiti u gotovo svim ustanovama kliničkog tipa. Otprilike 5 posto bolesnika s covidom trebaju potporu respiratora. To su strašne i neugodne kliničke slike. Naš kapacitet je oko 800, uz novonaručenih ih je oko 1000, a 650 do 700 liječnika je educirano za rad s njima", rekao je.</p><p>Na respiratorima završavaju i pacijenti s drugim bolestima, dodaje. "Malo je disbalans između broja respiratora i educiranih liječnika za rad s njima. S porastom broja zaraženih očekivano je da će doći i do porasta onih kojima će biti potreban."</p><p>Kaže da imamo dovoljan broj ECMO uređaja te da manji broj oboljelih od covida završava na tim uređajima.</p><p>Pismo liječnice iz KB Dubrave o stanju u toj bolnici ga je kaže, poprilično pogodilo. "Kolege teško mogu funkcionirati u takvim situacijama. Očito je problem dublje naravi, pitanje je imamo li dovoljno lijekova, ali i kadra. Virus je ušao duboko u zdravstveni sustav", prokomentirao je pulmolog Srića.</p><p>Nada se da će zdravstvena inspekcija odraditi svoj posao. "Ljudi sebe daju maksimalno, i 300 posto, takve osobe ne bi smjele biti proganjane, ljudi pucaju po šavovima", dodao je.</p><p>Upozorio je da je 70-ak sestara u KB Dubrava dalo otkaz. "Primamo nove ljude, korak smo do kritične situacije ne promijeni li se ovaj trend", poručio je Saša Srića.</p><p>Osvrnuo se i na slučaj 17-godišnje djevojke, koja je imala astmu, a bila je i pozitivna na koronavirus.</p><p>Kaže da je astma danas bolest koja se uz adekvatne lijekove kvalitetno kontrolira. "Pacijenti danas ne bi smjeli umirati od astme. Pitanje je da li je pacijent preminuo od korone ili s koronom. Svi pacijenti koji boluju od takvih bolesti preporučujemo pojačane mjere i ako osjete simptome, da se odmah jave liječnicima."</p><p>Mjere su za njega preblage te smatra kako neće polučiti rezultate. "Na neki način su i zakašnjele. Kažnjavanje za nenošenje maske, nošenje maski na otvorenom, trebalo se donijeti i prije mjesec i pol. Policijski sat imao bi veći efekt od dosadašnjih mjera. Ne treba isključiti ni opciju lockdowna ako se nastavi ovaj trend rasta", smatra Srića.</p><p>Kaže kako ćemo vidjeti rezultate u Sloveniji, koja je uvela policijski sat. "Pričekajmo, ali ne dugo, hoće li nove mjere polučiti rezultat", rekao je.</p><p>"U pitanju više nisu tjedni, u pitanju su dani", kaže pulmolog Srića.</p>