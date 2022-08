Ovo je fatalna Srpkinja koja je izvela jednu od najvećih pljački ikad: Ukrala je milijardu kuna?!

Srpkinja Dijana Rosa Vuletić i njen otac Slavko Vuletić u bijegu su od brazilske policije jer su bogatu Brazilku prevarili za oko 142 milijuna dolara, priopćila je brazilska policija koja je objavila njihove fotografije.

Vuletić se starijoj ženi predstavljala kao vidovnjakinja, seansama istjeravajući negativnu energiju, a ubrzo i svaki komad umjetnine u njenoj kući.

Prevarili je uz pomoć njene kćeri

Kako prenosi srpski Kurir, sve je krenulo još 2020. kad je Dijanu kontaktirala njena prijateljica, osumnjičena Brazilka Sabin kol Bogisi (48), koja je Dijanu nagovarala da posjeti njenu majku i da joj kaže da joj kćer boluje od neizlječive bolesti, zbog čega će uskoro umrijeti.

Dijana nije puno dvojila, Sabininu majku odvela je u stan u kojem joj je proricala lažnu sudbinu, ispitivajući i o tome gdje živi i kakvu imovinu ima, što najprije starija žena nije željela otkriti jer se bojala, no nakon što ju je Dijana odvela ka još nekoliko lažnih vidovnjakinja i 'afrobrazilskih svećenica' koji su joj obećali i duhovno liječenje koje su skupo naplatili, popustila je i sama žrtva, otkrivši tako da živi u Avenidi Atlantika, da ima novac, nakit i umjetnička djela kojima će moći platiti liječenje njene lažno bolesne kćeri.

Vuletić je tako u samo nekoliko seansi, prenosi Kurir, zaradila čak milijun dolara, a policija tvrdi da su žrtvu tijekom sljedećih mjeseci izgladnjivali i držali je pod ključem u kući.

- Sabin i Dijana su potom počele uzimati umjetnine iz kuće Sabinine majke tvrdeći da su slike 'proklete negativnom energijom' - rekao je Gilberto Ribiero iz policije Ria de Janeira.

Jadna žena pobjegla nakon godinu dana, ukrali joj 16 slika

Nakon skoro godinu dana maltretiranja, Sabinina majka uspjela je pobjeći i sve prijaviti policiji, koja je priopćila da joj je ukradeno 16 slika, u što spadaju i djela poznatih brazilskih umjetnika.

Uz to su ukrale i tri djela kultne modernističke slikarice Rarsile do Amaral, čiju je vrijednost policija procijenila na oko 137,6 milijuna dolara. Najvredniju sliku 'Sol Poente' (Zalazeće sunce) Tasrile do Amaral, pronašli su ispod kreveta u jednom od kuća vidovnjakinja.

Slike su pronađene na više lokacija, a neke su i prodane.

Dijana Rosa Vuletić uigrana je prevarantica koja je brazilskim vlastima poznata otprije. Policija Ria de Janeira u izvještaju iz listopada 2021. navodi kako je u to vrijeme protiv nje bilo pokrenuto čak pet istraga, prenosi Kurir.

Tata Slavko pomogao je kćeri Dijani u nekoliko slučajeva, a u konkretnom je bio, navodno, zadužen za čuvanje novca. Dijana je nekoliko puta u svojoj prevarantskoj karijeri bila privođena, a ispunila ju je različitim kaznenim djelima poput lažnog predstavljanja, uvreda i prijetnji.

Sad je u bijegu sa svojim ocem.

