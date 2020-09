Srpska doktorica: Svi koji su u Hrvatskoj bolje da se vrate kući

Apeliramo na građane koji su u susjednim zemljama da se vrate do petka u 18 sati, jer ćemo nakon toga imati drugačiji režim, rekla je doktorica Darija Kisić Tepavčević, članica kriznog stožera

<p>U Srbiji razmišljaju uvesti obaveznu karantenu od 10 dana za sve koji se vraćaju s odmora iz Hrvatske, Crne Gore i Bosine i Hercegovine, piše<a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3530861/danas-sastanak-kriznog-staba-razmatra-se-uvodjenje-obavezne-samoizolacije" target="_blank"><strong> Kurir.</strong></a></p><p>- Imamo silazni trend novooboljelih, ali u pojedinim situacijama imamo viši postotak zaraženih u odnosu na prošli tjedan. Radi se o zemljama u okruženju, Crna Gora je 3. po broju porasta zaraženih, a dosta naših građana je tamo - rekla je liječnica <strong>Darija Kisić Tepavčević</strong>, članica kriznog stožera, nakon sastanka u Beogradu.</p><h2>Vratite se do petka u 18 sati</h2><p>Iz srpskog stožera su apelirali na građane koji su na odmoru u susjednim zemljama da se vrate do petka u 18 sati.</p><p>- Nakon 18 sati u petak imat ćemo drugačiji režim i zato apeliramo na naše građane da se do tafa vrate. Uvest ćemo nadzor za sve putnike kako bismo smanjili rizik zaraze. Nador podrazumujeva dinamiku javljanja nadležnim službama kako bismo spriječili unos virusa u zemlju - dodaje doktorica Darija Kisić Tepavčević.</p><p>Srbija proteklih dana bilježi blagi porast zaraženih što je, kako je objavilo njihovo ministarstvo zdravstva, posljedica povratka građana s godišnjeg odmora.</p><p>Apeliraju na građane koji se vraćaju s godišnjeg da budu solidarni te da smanje kretanje u prvih tjedan dana po povratku.<br/> </p>