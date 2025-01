Srpska veleposlanica napustila domjenak zbog pisma, Pupovac poručio: 'Ovo je neuobičajeno'

Čelnik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac u razgovoru za N1 prokomentirao je tradicionalni domjenak SNV-a. Srpska veleposlanica u Hrvatskoj, Jelena Milić, napustila je domjenak zbog, kako je rekla za RTL, izostanka reakcije predstavnika SNV-a na navode iz pisma dobitnika prve nagrade

Milorad Pupovac komentirao je potez Jelene Milić.

- Žao nam je što je gospođa Jelena Milić napustila Božićni prijem. To je moram priznati, sasvim neuobičajeno, ali s obzirom na to da je danas Božić ne bih previše ulazio u raspravu - rekao je.

Riječ je o pismu kojeg su Jasminka Petrović i Raša Andrić poslali u znak zahvalnosti za nagradu jer nisu bili na prijemu u Zagrebu.

- Zahvaljujemo Srpskom narodnom vijeću jer su prepoznali poruku oprosta i pomirenja u knjizi i filmu ‘Ljeto kada sam naučila letjeti‘. Hvala svim suradnicima, čitateljima i gledateljima što dijele naša uvjerenja o slobodi i ljubavi. Hvala izdavaču i producentu u Hrvatskoj jer uspjeh knjige i filma nije ostao polovičan. Tek uz njihovu podršku uspjeh je potpun. Hvala djeci diljem regije koja vide dalje i ljepše od nas. I hvala mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli - poručili su.

Međutim, način na koji je SNV reagiralo na to pismo nije se svidio veleposlanici Jeleni Milić.

"Reakcija lidera SNV-a na to pismo u kojem se kaže da se zahvaljujemo i da se nadamo da će mladi u Srbiji i nas naučiti kako se leti bila mi je direktna asocijacija na studentske blokade koje su trenutno u Srbiji. Način reakcije SNV-a mi se jednostavno nije svidio", rekla je Milić.

Pupovac se osvrnuo i na reakciju veleposlanice.

- Bojim se da je to naknadno opravdavanje za ono što se dogodilo, pljesak su dobili svi nagrađeni. Kako god je netko predstavljen i kako je izašao, tako je dobio pljesak pa tako su i ovi koji su bili odsutni i koji su se htjeli zahvaliti pisanim oblikom u jednoj prekrasnoj poruci. Ovo što je izdvojeno je mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, specifičnosti poruke, a pogotovo ne način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu, optuživali bilo koga za kaznena djela, to je nešto što izlazi iz okvira uobičajenog razumijevanja stvari. Zašto se to događa, ja ne bih htio interpretirati, zašto se to čini ni to ne bih htio interpretirati, posebno na današnji dan - zaključio je.