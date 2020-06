Srpski epidemiolog: Ponašamo se balkanski, zato se virus i širi

Nadobudno je ovo što je Đoković organizirao u Zadru, za to nipošto još nije vrijeme. Svi se na ovim prostorima jednako ponašamo. Ako neprijatelja ne vidimo, kao da ga nema, kaže dr. Radmilo Petrović

<p>Uzeo sam na tisuće i tisuće briseva u raznim epidemijama, i gledajući kako moje kolege sad to rade, tvrdim da ne rade dobro, i da sigurno ima puno lažno negativnih rezultata, kaže dr. <strong>Radmilo Petrović</strong> (85), umirovljeni epidemiolog iz Beograda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković pozitivan na koronu </strong></p><p>Cijeli radni vijek proveo je uzimajući uzorke od bolesnika u raznim epidemijama na području Jugoslavije. Zanimalo nas je kako ovaj iskusni epidemiolog komentira izvještaj istraživačke mreže BIRN u Srbiji koja tvrdi da su podaci o broju umrlih i zaraženih tamo višestruko veći od službeno priopćenih.</p><p>- Nemam pristup podacima, ali iz onoga što gledam na televiziji, zaključujem da je situacija vrlo ozbiljna i da je zaraženih više. Brisevi se ne uzimaju tako, prevelika je razdaljina između pacijenta i onoga koji uzorak uzima. S prevelike razdaljine možete pogoditi sve kako treba, ali puno teže. Doći će do kontaminacije uzorka - kaže dr. Petrović.</p><p>Zgrožen je i događanjima u Zadru, nije mu jasno kako struka i vlasti u Srbiji i Hrvatskoj dopuštaju tako velika sportska okupljanja.</p><p>- Zamislite 20.000 ljudi na utakmici Crvena zvezda-Partizan, pa to je dvadeset tisuća ljudi koji se grle, viču, skandiraju... Navijač neće sjediti na dva metra razdaljine, a skandiranjem i vikom zaraženi iz sebe ispuštaju toliko virusa da mogu zaraziti sve oko sebe. Suludo je bilo takvo nešto dopustiti - kaže epidemiolog.</p><p>- Sad se čude što je pet nogometaša pozitivno, a bit će i puno više. Nadobudno je i ovo što je Novak Đoković organizirao u Zadru, za to nipošto još nije vrijeme. Moramo se disciplinirati, i mi i vi. A svi se na ovim prostorima jednako ponašamo. Ako neprijatelja ne vidimo, kao da ga nema - zaključuje dr. Petrović koji je, među posljednjima, liječio i velike boginje.</p>