Mediji u Srbiji su do te mjere angažirani u kampanji za filma "Dara iz Jasenovca" da im je to, posve nevjerojatno, na nekim naslovnicama važnije od vijesti o Balaševićevoj smrti ili Đokovićeva osvajanja Australian Opena. No, i takva je impresivna Vučićeva propagandna mašinerija našla mjesta za priču o predsjedniku Republiku Hrvatske, a prenose je s portala Balkan Insight, koji vodi grupacija istraživačkih novinara BIRN (Balkan Investigative Reporting Network). Beogradskim portalima naročito se svidjela usporedba u kojoj se Milanović povezuje s likom iz djela slavnog škotskog pisca Roberta Louisa Stevensona, dr. Jekkylom i njegovim čudovišnim alter-egom mr. Hydom.

Tako njihovi tabloidi i portali prenose tekst pod naslovom "Džekil i Hajd u istom predsedniku", pa pišu: "Predsjednik sa karakterom, kako je glasio njegov predizborni slogan, konačno je pokazao svoj pravi karakter. Više nije bilo sumnje da je u pitanju čovjek 'kojem je kada vidi vatru prvi impuls da u nju nalije još benzina', kako su to ranije opisivali hrvatski mediji.

Ukratko, Milanović je pokrenuo kampanju brutalnih verbalnih 'ad hominem' napada protiv svojih kritičara. Kampanja traje i danas i na njenoj meti su gotovo svi, od premijera i ombudsmana, do aktivista za ljudska prava, novinara, analitičara i književnice Vedrane Rudan.

Milanovićeve mete često su bile žene protiv kojih je koristio mizogini jezik i gnjusne komentare zbog kojih su ga mnogi proglasili otvorenim seksistom. Ove optužbe su postale glasnije početkom mjeseca kada je Milanović odbacio navode o seksualnom zlostavljanju glumica u okviru pokreta 'me too', pitajući se da li je vrijedno baviti se onima onima koje 'iz kreveta ne ustaju manje od pet milijuna dolara'. To je 'problem', rekao je, kada su u pitanju zaposlene žene, majke i studentkinje".

"Jedino u čemu je Milanović ostao dosljedan je njegovo ophođenje prema ljudima koji mu stanu na žulj", pišu sada u Blicu, zaključujući: "Njegova odlika da kad progovori ne umije stati a kad izađe pred novinare ni sam ne zna na kojoj će temi završiti, iritira dobar dio javnosti. To najbolje dokazuje činjenica da mu je rejting porastao kada je okončao javni rat sa Plenkovićem".