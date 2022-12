Srpsku ministricu uvrijedilo što je pitaju o curenju amonijaka: Što mene to pitate? Što ja znam

Ministrica zaštite životne sredine Srbije Irena Vujović šokirala je javnost u Srbiji svojim odgovorima, ali i pristupom novinarima na konferenciji o ekološkoj katastrofi s amonijakom u Pirotu.

Njezin nastup, koji su brojni korisnici društvenih mreža opravdano prozvali bezobraznim i neprofesionalnim, teško je opisati riječima. Bolje POGLEDAJTE VIDEO.

Ipak, prenesimo neke od njezinih odgovora. Posebnu ju je naljutio novinar iz Pirota kojemu je rekla da "samo čita pitanja tu s mobitela"...

- "Znate li koliko je Elixir (grupacija iz Šapca, koja je vlasnik tereta vlaka koji je iskočio iz tračnica kod Pirota) uskladištio i koliko je iscurilo amonijaka?" upitao je novinar.

- "Postoje inspekcijski zapisnici", rekla je Vujović, a na novinarsku inzistiranje da je to dužna znati, ministrica je rekla:

"Što sam ja dužna znati? I ne samo on nego svi u cijeloj Srbiji imaju prema svojim kapacitetima i svojim skladištima, laboratorijima, ispitivanjima, što kaže inspekcija." - poprilično neuvjerljivo odgovorila je Vujović.

Novinar joj je potom rekao kako tolika količina amonijaka ne bi smjela biti na željeznicama, što ju je dodatno iznerviralo.

- A što bih ja trebala mjeriti tu količinu? Ne znam što me to pitate, što to znači za količinu, tko je trebao ići mjeriti količinu, tko je ušao u vagon, samo mi recite", a na pitanje novinara tko je mjerio, rekla je: Vjerojatno kargo...

Na kraju je novinare zamolila da budu ozbiljni i da joj postavljaju pitanja vezana uz njezino ministarstvo.

