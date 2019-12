Srušila se stambena zgrada u Nairobiju, ljudi pod ruševinama

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno kada se u petak srušila šesterokatnica u istočnom predgrađu kenijske prijestolnice Nairobija, a nepoznati broj je ostao zarobljen pod ruševinama.

- Još nemamo broj - rekao je za dpa Peter Abwao iz kenijskog Crvenog križa dodavši da su spasilačke ekipe na terenu.

Zasad nema izvješća o smrtno stradalima.

At least 5 people including a child evacuated to hospital. Rescue operations ongoing. https://t.co/DsgjM2Ecpk pic.twitter.com/UbX80VODOn