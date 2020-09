Profesorica umrla od korone tijekom online nastave, nije stigla reći studentima adresu

Paola De Simone, profesorica povijesti na fakultetu 'Universidad Argentina de la Empresa' u Buenos Ariesu srušila se usred on-line predavanja te preminula od posljedica korona virusa

<p>Profesorica povijesti na fakultetu u Buenos Ariesu u Argentini srušila se i preminula u svojem domu tijekom on-line nastave.</p><p>Strani mediji pišu kako je <strong>Paola De Simone</strong> (46) bolovala od korona virusa, a za vrijeme predavanja počela se žaliti kako ima problema s disanjem. </p><p>Njezini studenti tražili su da im kaže kućnu adresu kako bi mogli pozvati hitnu pomoć, no nije mogla doći do zraka. "Ne mogu" rekla je nekoliko trenutaka prije nego što se srušila.</p><p>Nekoliko sati kasnije, njezino beživotno tijelo pronašao je suprug koji je ujedno i liječnik. </p><p>De Simone je na društvenim mrežama svakodnevno objavljivala bitku koju bračni par vodi s korona virusom. </p><p>- Veoma je komplicirano. Više od četiri tjedna pozitivna sam na virus, a simptomi ne prolaze. Suprug je zbog cijele situacije jako iscrpljen - napisala je. </p><p>Jedna od studentica <strong>Ana Breccia</strong> (23) opisala je zadnje trenutke prije nego što se profesorica srušila. </p><p>- Sat je započela s time da ima upalu pluća. Vidjeli smo da je u lošijem stanju nego što je bila. U jednom trenutku nije mogla dalje prolaziti kroz prezentaciju niti govoriti. Bilo je strašno - izjavila je studentica. </p><p>Vijest o smrti mlade profesorice pogodila je Argentinu, ali i cijeli svijet upozoravajući na to da je korona virus stvaran. </p>