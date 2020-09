Maturant iz Metkovića upao na Harvard, no morat će pričekati zbog pandemije korona virusa

Nikola nije siguran u kojem će smjeru poći, ali glavni su mu interesi fizika i strojarstvo, posebice u kontekstu svemirske industrije. Zbog pandemije će pričekati godinu dana prije selidbe u SAD

<p>Maturant Gimnazije Metković, Nikola Jurković uspio se upisati na Harvard, jedno od najprestižnijih svjetskih sveučilišta, no godinu će morati pauzirati zbog pandemije korona virusa donosi portal <a href="https://www.srednja.hr/matura/maturant-iz-metkovica-upao-harvard-godinu-pauzira-zbog-korone-zato-pokrece-zanimljiv-projekt/">srednja.hr</a>. Mladić će tako morati pričekati godinu dana s ostvarenjem svog sna, ali zato pokreće zanimljiv projekt kroz koji će nastojati pomoći budućim maturantima oko upisa na američka sveučilišta.</p><p>– Znao sam da će mi cijeli život biti žao ako barem ne pokušam. Neki fakulteti su bolji od drugih, i ne vidim zašto bi mi geografska lokacija trebala ograničavati izbor fakulteta. Osim toga, studij u Americi otvara puno više vrata od studija u Hrvatskoj. Odlučio sam ciljati na što bolje moguće, pa što bude, bude- rekao je Nikola koji je tijekom školovanja sudjelovao i na Europskoj olimpijadi iz Fizike.</p><p>– Proces za Harvard je isti kao za većinu boljih američkih fakulteta. Početkom školske godine sam pisao standardizirane testove i ispit iz engleskog jezika. Od standardiziranih testova sam pisao ACT (opći test) i SAT Subject Test-ove (izborne predmete) iz fizike i više razine matematike. Do Nove godine sam poslao prijave za fakultete. U siječnju sam se prijavio za fakultetske stipendije, u veljači odradio intervjue i u ožujku dobio rezultate. Sve je bilo gotovo prije mature, tako da nije utjecala na upise. Samo sam ju trebao proći da bih službeno dovršio srednjoškolsko obrazovanje - pojasnio je Nikola.</p><p><br/> Na prvoj godini još neće morati birati studijski smjer, to dolazi tek kasnije. Nikola veli da još nije siguran u kojem će smjeru poći, ali glavni su mu interesi fizika i strojarstvo, posebice u kontekstu svemirske industrije.Iako je na Harvard upao prije više mjeseci, u SAD još uvijek ne seli. Odlučio je, zbog trenutnih epidemioloških okolnosti, pauzirati godinu.</p><p>– Zbog koronavirusa sam imao izbor odraditi cijelu godinu online od kuće ili pauzirati jednu godinu. Odlučio sam pauzirati, tako da ću sljedeću jesen u Ameriku. Ove godine mi je bila ponuđena puna stipendija s džeparcem i pokrivenim avionskim kartama, što znači da bi mi troškovi bili manji na Harvardu nego da sam odlučio studirati u Hrvatskoj. - kaže Nikola</p><p>Tijekom slobodne godine ne misli odmarati te će pokrenuti koristan projekt na YouTubeu. Naime, video tutorialima želi pomoći budućim maturantima u razjašnjavanju nedoumica oko prijave na američke fakultete.</p><p>– Kada sam se prijavljivao, išao sam direktno u nepoznato. Nisam imao pojma kako izgledaju upisi, i tijekom većine procesa mi nije nitko pomagao. Imam osjećaj da je većini, kao i meni prije godinu dana, proces upisa na američke fakultete potpuno nepoznat, i da ne znaju gdje početi. Odlučio sam napraviti te videe da se to ne bi ponovilo, i da budući maturanti imaju mjesto gdje mogu lako dobiti odgovore na pitanja bez potrebe kontaktiranja savjetnika - zaključuje Nikola uz poruku budućim maturantima da se ne boje i ne ograničavaju. </p>