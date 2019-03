Ima li preživjelih? 'Izgubili smo kontakt brzo nakon polijetanja'

Zrakoplov Ethiopian Airlines srušio se u nedjelju na letu iz Adis Abebe za Nairobi, objavio je etiopijski premijer na Twitteru.

U poruci navode kako izražavaju sućut obiteljima poginulih u Boeingu 737 koji je letio na redovnom letu u kenijski glavni grad.

U zrakoplovu je bilo 149 putnika i 8 članova posade.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

A spokesman for Ethiopian Airlines says a flight on its way to Kenya's capital Nairobi with 149 passengers and eight crew members on-board has crashed — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 10, 2019

Ubrzo nakon nesreće oglasili su se iz Ethiopian Airlinesa. Navode kako je novi Boeing 737-800MAX poletio u 8.38 sati, a šest minuta kasnije izgubili su kontakt s avionom. U tijeku je potraga i akcija spašavanja i još nije poznato je li netko preživio pad aviona.

Točan uzrok i mjesto pada aviona još nisu poznati.

We are following reports that Ethiopian Airlines flight #ET302 to Nairobi has crashed after take off from Addis Ababa.



Our coverage in the area is limited. We tracked the flight for about 3 minutes after take off.https://t.co/MtmnQk9sn4 pic.twitter.com/q7sCfmiCOd — Flightradar24 (@flightradar24) March 10, 2019

Uskoro opširnije