Petero ljudi ozlijeđeno je u nesreći u Washingtonu kada se pješački most visok četiri metra urušio na cestu. Policija istražuje što je bio uzrok nesreće, a prvi rezultati upućuju da je kriv kamion s prikolicom. Ipak, policija još pokušava utvrditi je li vozač dignuo prikolicu namjerno ili je uzrok tehnički kvar, javlja CNN.

Srećom, nitko od ozlijeđenih nema ozljede opasne po život.

Nekoliko sati nakon pada, gradski dužnosnik za javnu sigurnost, Christopher Geldart je rekao da je most zadnji put pregledan u veljači i da je dobio prolaznu ocjenu.

Ipak, u srijedu navečer je objavio priopćenje u kojem je poručio da je pogriješio. Naime, inspekcija je utvrdila da je most u lošem stanju i preporučila da se on zamijeni, odnosno izgradi novi. Geldart je naveo kako se zabunio jer je most dobio prolaznu ocjenu 2019. godine.

- Cestu ćemo otvoriti do ponovo u četvrtak u 22 sata, kad radnici uklone tone betona i čelika s autoceste i potpuno je otvore za promet - rekao je Geldart.