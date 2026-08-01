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IZNAD NALAZIŠTA NAZCA

Srušio se turistički zrakoplov iznad Perua, poginulo 13 ljudi

Piše HINA,
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Srušio se turistički zrakoplov iznad Perua, poginulo 13 ljudi
Foto: X/screenshot
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Prema navodima lokalnih vlasti, mali zrakoplov pripadao je lokalnoj zrakoplovnoj tvrtki Aerodiana

Mali turistički zrakoplov srušio se u subotu tijekom preleta iznad arheološkog nalazišta Nazca linije u južnom Peruu, pri čemu je poginulo 13 osoba, priopćile su vlasti pokrajine Nazca.

Državni informativni kanal TVPeru izvijestio je da je u avionu bilo jedanaest putnika i dva pilota. Lokalne vlasti objavile su da se srušio na području Pueblo Vieja, otprilike šest kilometara od grada Nazce i oko dvanaesr kilometara od Nazca linija.

Prema navodima lokalnih vlasti, mali zrakoplov pripadao je lokalnoj zrakoplovnoj tvrtki Aerodiana.

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Uzrok nesreće još nije poznat, a vlasti su najavile pokretanje istrage.

Nazca linije, golemi crteži i geometrijski oblici urezani u pustinjske ravnice na jugu zemlje, jedna su od glavnih turističkih atrakcija Perua koja godišnje privlači oko 100.000 posjetitelja.

Letovi iznad tog lokaliteta, koji kreću iz obližnje zračne luke Maria Reiche, bili su u petak obustavljeni zbog vjetra brzine veće od 40 kilometara na sat, koji je podizao prašinu i smanjivao vidljivost.

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