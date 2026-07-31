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PILOT PREŽIVIO

VIDEO Amerikanci izgubili jedan od svojih najskupljih borbenih aviona, srušio se u Kaliforniji

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Amerikanci izgubili jedan od svojih najskupljih borbenih aviona, srušio se u Kaliforniji
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
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Pentagon je potvrdio da je riječ o borbenom avionu F-35B Lightning II. Pilot se uspio katapultirati prije pada letjelice...

Američki borbeni avion F-35B Lightning II srušio se u petak u blizini zrakoplovne baze američkih marinaca Marine Corps Air Station Miramar u Kaliforniji. Nakon pada izbio je veliki požar, a gusti dim mogao se vidjeti kilometrima daleko. Prema snimkama koje je objavila lokalna televizija KGTV, avion se srušio neposredno prije piste. Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci koji su pjenom gasili zapaljenu olupinu i požar koji se proširio na okolno travnato područje.

Pentagon je potvrdio da je riječ o borbenom avionu F-35B Lightning II. Pilot se uspio katapultirati prije pada letjelice te je pronađen živ. Uzrok nesreće zasad nije poznat i bit će predmet istrage.

F-35 Lightning II jedan je od najmodernijih borbenih zrakoplova pete generacije na svijetu. Opremljen je tehnologijom smanjene uočljivosti, naprednim senzorima i sustavima koji omogućuju prikupljanje, obradu i razmjenu velike količine podataka s drugim vojnim snagama.

Proizvođač Lockheed Martin ističe kako F-35 nije samo borbeni avion, već platforma koja povezuje zračne, kopnene i pomorske snage te pilotu pruža detaljan pregled situacije na bojištu.

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Obitelj F-35 sastoji se od tri inačice – F-35A za klasično polijetanje i slijetanje, F-35B s mogućnošću kratkog polijetanja i okomitog slijetanja te F-35C namijenjenog operacijama s nosača zrakoplova.

U Kaliforniji se srušio upravo F-35B, model koji koriste američki marinci za operacije s kraćih pista, brodova i privremenih baza. Avion je dug 15,6 metara, raspon krila iznosi 10,7 metara, može letjeti brzinom do 1,6 Macha, ima borbeni radijus veći od 830 kilometara i nosivost naoružanja do 6800 kilograma.

Prema podacima proizvođača, vrijednost jednog F-35B iznosi oko 102 milijuna američkih dolara, a osim američkih marinaca, koriste ga i oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva i Italije.

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