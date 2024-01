Staford grizao staricu do smrti, susjedi otkrili detalje napada: 'Čuo je lavež psa i sve prijavio'

U zadarskom naselju Bulevar pas pasmine staford usmrtio je 82-godišnju staricu, potvrdili su iz policije nakon obavljene obdukcije. Priveden je vlasnik psa, inače član obitelji preminule starice.

Neslužbeno doznajemo da se radi o unuku starice.

Ispred ulaza gdje se dogodila stravična tragedija ostavljeni su lampioni. Susjedi su užasnuti.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Znam o kome se radi. Taj staford je više puta koliko sam čuo bio u stanu kod starice i nemam informaciju da li je bio agresivan. Priča se da je sad prvi put ostavljen na samo s njom, no drugi kažu da to nije istina. Navodno je susjed čuo lavež i prijavio, ali tko će znati što je zapravo bilo. Ono što je sigurno jest da je starica tragično stradala i da je to velika tuga za sve - rekao je za Večernji list jedan od susjeda kojeg su zatekli na mjestu tragedije.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Policijski službenici Policijske uprave zadarske izvjestili su u srijedu ujutro da se u suradnji s nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Zadru, u službenim prostorijama policije provodi kriminalističko istraživanje nad jednim hrvatskim državljaninom u svezi kaznenog djela iz domene kaznenih djela protiv opće sigurnosti.