Štagljar: Mislim da ćemo doći do 2000 oboljelih, moramo shvatiti koliko je ovo opasno

Poznati znanstvenik koji živi i radi u Kanadi upozorava da bi se ovim tempom broj novooboljelih mogao do kraja tjedna povećati na 2000 i da nam ne treba češki scenarij u kojem ćemo slati oboljele na liječenje vani

<p>U Hrvatskoj se posljednjih nekoliko dana obaraju rekordi u broju novooboljelih, a dr. sc. <strong>Igor Štagljar</strong> za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/igor-stagljar-u-hrvatskoj-ce-morati-doci-do-uvodenja-strozih-mjera-ako-se-ne-uozbiljimo-ovaj-drugi-val-mogao-bi-biti-opasniji-od-prvog-1051486">Slobodnu Dalmaciju</a> kaže kako je definitivno riječ o početku drugog vala, kojeg su mnogi znanstvenici najavljivali.</p><p> - Moje osobno mišljenje je da će Hrvatska do kraja sljedećeg tjedna doći do brojke od oko dvije tisuće novooboljelih. Volio bih da nisam u pravu, ali u samo tjedan dana dogodio se skok s 500 na više od tisuću slučajeva i mislim da je to neizbježno – smatra istaknuti znanstvenik.</p><p>Dodaje kako se situacija pogoršava i u Francuskoj, koja je ponovno uvela policijski sat, ali i u Češkoj, koja je u prvom valu bila primjer države kako se boriti protiv koronavirusa, a sada su se opustili i znanstveno potpuno raspali. Upozorava da smo se previše opustili. </p><p>- Apeliram na sve građane da budu odgovorni i da shvate kako je ovo opasna stvar. Situacija još uvijek nije alarmantna, ali je postala zabrinjavajuća. Primjerice, Češka sada, nažalost, nema dovoljno doktora i oboljele mora slati na hospitalizaciju u susjedne države, zar mi to stvarno želimo? Mislim da ne – ističe <strong>Štagljar </strong>i dodaje da su veliki problem i lažno negativni testovi zbog kojih je teže kontrolirati prijenos i širenje virusa.</p><p>- Testovi iz dana u dan napreduju, ali, po meni su veći problem lažno negativni slučajevi jer ako niste detektirali COVID kod osobe koja je pozitivna, a lažno negativna, doći će do transmisije virusa jer je ta osoba puštena kući s objašnjenjem da nema virus - zaključuje.</p>