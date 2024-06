Usred tuče stali pod nadvožnjak na A3: 'Smrtno ugrožavaju sebe i druge. Kazne moraju biti više'

Nepromišljeni vozači zaustavili su u ponedjeljak popodne svoje automobile ispod nadvožnjaka na autocesti kod Županje kako bi ih spasili od tuče. Naime, oko 16 sati nevrijeme je zahvatilo Županju, a led je padao i na autocesti A3. Desetak vozača se skrivalo od tuče nasred autoceste.

Njihov opasan postupak komentirao je i prometni stručnjak i stalni sudski vještak za promet Goran Husinec.

- To je situacija u kojoj čovjek ide spašavati lim na svom autu, a s druge strane smrtno ugrožava sebe i ostale sudionike u prometu. U slučaju da se zaustavite u takvoj tuči gdje je veoma slaba vidljivost, pogotovo na autocesti gdje se vozi velikom brzinom, vrlo lako se može dogoditi sudar ili lančani sudar kojim se ugrožava puno ljudskih života. To je vrlo sebično ponašanje i to se definitivno ne bi smjelo raditi - kazao je Husinec.

Foto: Čitatelj 24sata

Na autocesti je zabranjeno zaustaviti auto osim ako nije u kvaru, a strogo je zabranjeno zaustavljanje u tunelima i ispod nadvožnjaka. Naime, iako se radi o prekršaju koji potencijalno može imati najteže posljedice, kazne nisu velike. Naime, onaj tko zaustavi vozilo nasred autoceste kaznit će se po članku 140 Zakona o sigurnosti prometa na cestama u kojem piše - na autocesti vozač ne smije zaustaviti ili parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene. Za taj prekršaj previđena je kazna u iznosu od 60 eura.

- Teško da će tuča razbiti vjetrobransko staklo i tako ugroziti vozača, a i ljudima je više stalo do lima nego do vlastitih života. Zbog preniskih kazni ljudi riskiraju i lakše im je platiti malu kaznu nego saniranje nastale štete koja može koštati i po nekoliko tisuća eura. Kazne bi se trebale preispitati i biti veće. Ovako ponašanje ugrožava puno života - objašnjava Husinec.

Ovakvo nepromišljeno ponašanje je sve češće, a kazne za zaustavljanje su preniske. U slučaju da primijetite ovakvu situaciju na autocesti potrebno je hitno obavijestiti policiju i HAK.