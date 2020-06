'Stalno se pitate kakav bi Lukin život bio sada, da je tu s nama'

Luka Ritz, čije je ime postalo simbol za borbu protiv nasilja, preminuo je na današnji dan prije 12 godina. Brutalno je pretučen 12 dana prije smrti na zagrebačkom Mostu slobode, kraj Bundeka

<p>- Pitate se stalno gdje bi sad bio i što bi sad radio da je tu s nama? Možda bismo već sada postali djed i baka? Stalno se pitate kakav bi njegov život bio sada - kazala nam je prošle godine u razgovoru <strong>Suzana Ritz, </strong>majka tragično preminulog mladića<strong> Luke Ritza.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong> Luka je napadnut i brutalno pretučen na zagrebačkom Mostu slobode</p><p>Vraćajući se u kasnim večernjim satima kući zajedno s kolegom, 1. lipnja 2008. godine, Luka, maturant srednje Grafičke škole, <b>n</b>apadnut je i brutalno pretučen na zagrebačkom Mostu slobode, kraj Bundeka. Od zadobivenih ozljeda umro je 12 dana kasnije, na današnji dan prije 12 godina.</p><p>Nasilnici koji su ga brutalno premlatili kasnije su priznali kako su isto učinili iz čiste dosade. Njegovi ubojice dobili su minorne kazne a samo je jedan završio u zatvoru i to na devet mjeseci.</p><h2>'Živimo dan po dan'</h2><p>- Vrijeme ne liječi rane. To su totalne gluposti. Ništa se ne mijenja i tako će biti do kraja života. A kako živimo? Dan po dan - rekla nam je majka mladića čije je ime postalo simbol za borbu protiv nasilja.</p><p>Ovi dani su za Luke roditelje, Suzanu i Renu posebno teški.</p><p> - Nekad sam strašno voljela proljeće. Volim ga i sad, ali kad krenu ti dani, baš nam bude teško. Luka je rođen u travnju, pa brzo dolazi godišnjica, sve to vrijeme smo kao u nekom vakuumu. Nema razlike, svi su nam dani isti.</p><p>On je s njima u svakom trenutku</p><p>- Luka je stalno s nama, u svakom trenutku. Ne znam koja je to dimenzija, ali točno ga osjetiš kad ti treba. Ne prođe dan da ga se ne sjetimo i da nam ne nedostaje...</p><p>Lukino ime postalo je simbol za borbu protiv nasilja, a svake se godine u lipnju, počevši od 2009., nagrađuju osnovne i srednje škole u Hrvatskoj te njihovi učenici za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. </p>