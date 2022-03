Stanari iz Ilice uzeli stvar u svoje ruke: 'Ne možemo više čekati državu da nam pomogne'

Dva ogromna zabatna zida odvojila su se od ostatka i prijetila su urušavanjem na susjedne zgrade. Morali smo na svoju ruku dići kredit kako bi sanirali zgradu jer od države i Grada još uvijek nismo dobili nikakva sredstva za obnovu, kazao nam je Tomislav Tomašević, stanar oštećene zgrade u Ilici.

Gotovo dvije godine nakon zagrebačkog potresa, počeli su radovi na zgradi u Ilici 33. Petrinjski potres dodatno je narušio stabilnost zgrade pa su stanari zbog svoje sigurnosti, ali i sigurnosti onih koji se nalaze u blizini morali što prije reagirati. Podigli su kredit koji će sami otplaćivati, a radovi su započeli sredinom veljače.

- Dečki zaista rade punom parom. Tu su od jutra do mraka i radovi dobro napreduju. Ako sve bude po planu, trebali bi biti gotovi za dva do tri mjeseca pa očekujemo da bi do ljeta trebali imati gotovo uređenu zgradu. Doduše, bez fasade, ali zgrada bi napokon trebala biti sigurna za nas i za sve ostale, kazao je Tomašević.

Iako ne zna koliki je točan iznos kredita, on je podignut da bi se spriječilo daljnje oštećenje zgrade i stanova u njoj. Koliko su oštećenja prouzročili zabatni zidovi, može se vidjeti i u Tomislavovom stanu.

- Tu prostoriju ne diramo već čekamo da se zidovi saniraju. Često nam kroz njih, kada pada kiša ili snijeg, zna ulaziti voda jer su zidovi praktički odvojeni od ostatka zgrade, kaže Tomašević.

Nije to jedini kredit kojeg Tomašević mora otplaćivati, i ranije je morao podići kredit kako bi adaptirao stan u kojem sa svojom obitelji živi kao zaštićeni najmoprimac.

- Nakon prvog potresa smo o svom trošku renovirali stan i u njega uložili smo 30.000 kuna. A onda je došao petrinjski potres i bili smo opet na početku. Opet sam morao dići kredit i renovirati stan. Sve smo uzeli u svoje ruke jer u obnovu od strane države ne vjerujemo, dosad sam u stan uložio gotovo 10.000 eura. Nadajmo se da neće više tresti, rekao je Tomislav.