Stanovnici Posedarja: 'Bojimo se klizišta, noću ne spavamo'

Dok većina jaki južni vjetar s kišom smatra zanimljivom vremenskom pojavom, stanovnici pedesetak kuća u Posedarju strepe od svake nove kapljice. Njihove kuće su u opasnosti, na mjestu na kojem bi se svaki čas moglo pokrenuti klizište.

Posljednjih desetak dana imaju spakirane torbe, a automobile u dvorišta parkiraju unatraške. Noću ne spavaju i spremni su za evakuaciju. Kao početkom devedesetih, kažu, samo što ne bježe od rata, nego od prirode i bespomoćnosti.

- Ovo nisu naše vikendice, mi ovdje živimo. Nemamo druge kuće i stanove, naši domovi su u opasnosti, kaže nam Danka Bolić (75).

Već nekoliko godina traje borba mještana koji žele spasiti svoje domove. Rješenje imaju, ali novaca nemaju. Treba im potporni armirani zid u dužini od 300 metara koji bi ih zaštitio od moguće katastrofe.

- Imamo volje, ima i načina, a nemamo novca i vremena. Zidovi u kućama su počeli pucati, odroni zemlje su svakodnevni, velike su stvari u pitanju, puno nas je i svi smo u direktnoj opasnosti, kaže Slavko Bolić (64).

Posedarci čije su kuće na "nezgodnom" mjestu tvrde kako su problemi započeli nakon gradnje i puštanja u promet autoputa.

- Do tad je voda sa Velebita i voda od kiše išla svojim putevima u more, bilo je pet tih prolaza. Sada sve ide na nas i to je sigurno djelovalo na cijelu situaciju u kojoj smo se našli, kaže nam Ivan Klanac (50).

Skupilo se oko 2 milijuna kuna sa više strana, uključene su Hrvatske vode, Zadarska županija, Agencija za ruralni razvoj i Općina Posedarje, a za prvu fazu i početak radova treba im četiri milijuna. U prvoj fazi izgradilo bi se 65 metara zida koji bi sačuvao one najugroženije.

Šetnica uz more za kuga ne postoji – plima i kiša poplave cijeli potez i potkopavaju zemlju u podnožju kuća. Dankinim prvim susjedima 20-metarske betonske skale pale su u more kao da su od stiropora. Drugima je fasada kuće pukla u okomici visine dva metra. Ne žele, kažu, da se ponovi Hrvatska Kostajnica gdje su kuće na klizištu potpuno uništene. Vrijeme prolazi, a ništa se ne radi da im se pomogne.

Većina ovih ljudi bavi se turizmom i to im je primaran izvor zarade. Njihovi gosti također imaju pitanja.

- Slovenci pogotovo. Svi oni čitaju 24 sata i vidjeli su vijest iz Posedarja, pitaju nas kako je kad padne kiša, a mi ne znamo što bi im rekli, kaže Danka koja se sa suprugom Slavkom iz Rijeke nakon umirovljenja preselila u Posedarje.

Šetnja uz more na tom potezu izaziva različite osjećaje. Pogled na more i brodice smiruje, a pogled uvis prema kućama, sa stablima čija korijenja nakon odrona vire iz mokre zemlje, sa porušenim stepenicama i nebom koje obećava kišu, sve je samo ne smirujući.