Stanovnici Utrina ludi od noćne buke uslijed radova na Mostu mladosti, zasad bez rješenja

Otkad su 7. srpnja započeli radovi na sanaciji Mosta mladosti, stanovnici Utrina koji su blizu mosta ne mogu spavati ni jednu noć jer je Grad dopustio radove noću, no ne kontrolira se razina buke Ako nešto treba, ja sam na 099 61 61 028 - Marijana

<p>Od kad su počeli radovi na sanaciji Mosta Mladosti gotovo ni jednu noć nisam uspjela odspavati, jer je buka doslovno nesnosna. Znamo da je riječ o sveobuhvatnim radovima koji će trajati oko godinu dana i da se moramo prilagoditi, no poludjet ćemo ako se buka noću ne smanji, kaže 76-godišnja gospođa Ankica iz novozagrebačkog naselja Utrine, koje je najbliže Mostu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Radovi na mostu </strong></p><p>Kaže kako se nekoliko susjeda ovih dana udružilo u nadi da će nekako riješiti problem, no kome god su se obratili, odgovora nema. Oni koji se razumiju u građevinu kažu da buku proizvodi vodeni rezač betona, te da je to brži, pa čak i manje bučan način da se obave radovi koji su potrebni, no činjenica da i noću radi non-stop postala je neizdrživa. Tako se u Facebook grupi U3napolis ovih dana javljaju stanovnici koji su pokušali doći do rješenja, a objavljeno je i bezbroj snimaka buke koje stanovnici snimaju s prozora obližnjih zgrada. Poslušajte jednu od njih <a href='https://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvukres.bgordana%2Fvideos%2F3104851009628517%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>'>OVDJE.</a></p><p>- Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke, u sredini u kojoj ljudi rade i borave, u zonama stambene namjene najviše dopuštena razina buke noću je 45-50 decibela, danju do 65 decibela. Istim je Pravilnikom propisano da kod obavljaju građevinskih radova noću razina buke ne smije prijeći te vrijednosti, a sumnjamo da se tijekom ovih radova i noću i danju proizvodi i dvostruko glasnija buka – kaže nam članica grupe koja je zamolila za anonimnost. </p><p>Pravilnikom su, valja naglasiti, propisane i iznimke, pa je povremeno, zbog građevinskih radova, jedan do dva dana u mjesecu dopušteno i do 10 decibela glasnije bučenje, no ovo traje već gotovo dva tjedna i nema naznaka da će se barem noću prekinuti, dodaje. </p><p>- Susjedi su prije nekoliko večeri pozvali i policiju, no otamo su nam poručili da izvođač ima dozvolu za radove do 5 sati ujutro, koju je izdao Grad Zagreb. Nije nam jasno je li to moguće, budući da se pravilnikom predviđaju samo iznimke – kaže sugovornica. Tako u Pravilniku stoji da u iznimnim slučajevima može biti dopušteno da se jedan ili dva dana radi uz buku višu od dopuštene, ali ne kontinuirano. Još jednom ističe kako se stanovnici ne bune zbog buke preko dana, jer znaju da se moraju prilagoditi da bi radovi bili gotovi na vrijeme, no strahuju od toga da će se razboljeti ako se ovakva buka nastavi, kaže. </p><p>- U našem ulazu nekoliko je male djece koja po pola noći provedu plačući, svi su susjedi neispavani i 'ludi', a da ne govorimo da ima ljudi koji su teško bolesni, pa ne mogu sastaviti noć – kaže.</p><p>Iako su se stanovnici Utrina obratili za pomoć platformi 'Možemo', te još nekim strankama, nisu dobili nikakav konkretniji odgovor, osim upute da se jave Vijeću gradskih četvrti Novi Zagreb-Istok.</p><p> - Dobili smo veliki broj primjedbi građana i već smo ih poslali Gradu. Riječ je o vrlo važnoj i opsežnoj sanaciji koja bi trebala pridonijeti tome da se riješimo velikih gužvi koje su se u špicama znale stvarati u Držićevoj zbog slabe propusnosti mosta. Osim toga, on je u takvom stanju da je postojala bojazan da će se urušiti, pa se građani moraju strpjeti. No, predložili smo gradonačelniku da se s izvođačem radova pokuša postići kompromis tako da se noću, ako se već mora raditi da bi se dostigli tadašnji rokovi, noću odrade radovi koji su manje bučni, kaže Milenko Arapović, predsjednik Vijeća četvrti Novi Zagreb-Istok.</p><p>Kaže kako još nije dobio odgovor iz Poglavarstva, pa će pismo gradskoj upravi ponoviti, no nada se kako će već početkom idućeg tjedna o tome moći i osobno porazgovarati s gradonačelnikom.</p><p>Na naš upit o tome znaju li kolikoj su buci stanovnici Novog Zagreba noću izloženi te postoji li mogućnost da se uskoro dođe do rješenja u Gradu Zagrebu u petak nisu stigli odgovoriti te kažu kako odgovor možemo očekivati početkom idućeg tjedna.</p><p> Iz MUP-a kažu da su zaprimili nekoliko prijava građana, no 'obavljanje radova noću uz pridržavanje valjanog odobrenja nadležnog tijela ne predstavlja narušavanje javnog reda i mira za koje bi sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira bila nadležna policija'. Dodaju kako je za provođenje odredbi Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave nadležna Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, koju su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke o tim prijavama obavijestiti poradi poduzimanja daljnjih mjera i radnji iz njihove nadležnosti. Ujedno, ovlaštena osoba izvođača radova upozorena je na poštivanje propisa – stoji u odgovoru MUP-a. </p><p>Poslali smo, naravno, upit i Državnom inspektoratu, pa bismo idući tjedan možda mogli znati ima li nade da se stanovnici Novog Zagreba uskoro naspavaju. </p>