Starca (82) je strpao u zatvor: 'Nema vozačku, morao sam...'

Muškarca (82) iz Ivanca Križevačkog u srijedu su priveli jer je vozio moped bez položenog vozačkog ispita, a budući da su ga više puta uhvatili u istom prekršaju u policijsku evidenciju uveli su ga kao ponavljača najtežih prekršaja te je potom osuđen na tri dana zatvora, piše Podravski.

- Da je riječ o ‘opakijem liku’, dobio bi 15 ili možda čak cijelih 60 dana zatvora koliko je po zakonu propisano. No, ajde, rekao sam mu stariji ste čovjek i morao sam mu pokazati da prekršaj koji je napravio nije šala - rekao je križevački prekršajni sudac Darko Laklija.

Laklija je kazao i kako je 82-godišnjak zbog istog prekršaja kod njega bio i prije tri godine. Tada mu je dao uvjetnu kaznu i upozorio ga da će sljedeći put završiti u zatvoru. Vozačka se mora imati, kaže, a on je nema.

- Ne kažem da ne zna on voziti iako vozi cijeli život. Znam da je to motor, da nije šleper, no i motor je vozilo i to što je vozio bez položenog ispita ne znači da nije nešto dramatično. Položiti ispit vjerojatno neće, star je i polupismen čovjek. Neka motor da djeci, unuku. Taksi je mnogo jeftiniji nego da se završi na policiji ili prekršajnom sudu. Za taj motor da ga proda ne bi dobio ni 5000 kuna kolika je propisana minimalna novčana kazna - kazao je sudac i dodao kako su pred zakonom svi jednaki.

Kako piše Podravski, 82-godišnjak je time postao najstariji zatvorenik bjelovarskog zatvora. Dosad je rekorder po godinama i broju dana u zatvoru bio 72-godišnji Mićo "Stop" Mandić iz Malog Poganca pored Sokolovca. On je u zatvoru do sada proveo 3111 dana zbog prometnih prekršaja.