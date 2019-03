Starca u Kanadi zarobio snijeg: Cijelu zimu nije mogao iz kuće

Policija u Ottawi je krajem tjedna pritekla u pomoć starijem muškarcu koji je tjednima bio zatočen u vlastitom domu zbog snijega koji se nagomilao ispred ulaznih vrata i oko kuće.

Kanadska policija koja je došla na dojavu zabrinutih susjeda koji su se upravo bili vratili s odmora na Floridi, napisala je u nizu objava na Twitteru da je "na mjestu događaja naišla na količinu snijega koji se gomilao čitavu zimu na ulazu" u kuću te da u snijegu "nije bilo stopa ni znakova života".

1/3 Last night,OPS officers were called by a concerned neighbour to do a wellness check on a senior at an east end residence. upon arrival they found a winter's worth of snow piled high in the driveway with no tracks and no signs of life. — Ottawa Police (@OttawaPolice) March 8, 2019

Prokrčivši put do kuće i strahujući od najgoreg, policajci su zatekli muškarca "sasvim samog, živog i zdravog". Rekao im je da je "čitavu zimu jeo konzerve iz ostave jer je bio zatrpan u snijegu" i štedio je na hrani.

2/3 When they forced their way in…they found the elderly man inside, alone and alive. He told them that after being snowed in he spent the winter living off whatever he had in the house. Three officers proceeded to dig and snow blow the man out. pic.twitter.com/HsMrVqyD7p — Ottawa Police (@OttawaPolice) March 8, 2019

Policijski službenici su očistili snijeg, za što im je trebao dobar sat i pol vremena, uz pomoć ralice komunalne službe kojom su uklonili gromade leda.

U kanadskoj prijestolnici od početka zime palo je više od dva metra snijega, od čega više od 30 cm u mećavi sredinom veljače zbog koje su škole bile zatvorene.

3/3 they called on our City partners to help remove mounds of ice at the end of the driveway. Officers will bring him groceries and contacting services to ensure he has supports moving forward. — Ottawa Police (@OttawaPolice) March 8, 2019

Policija nije otkrila koliko dugo vremešni muškarac nije mogao izaći iz kuće, a mjesni tisak piše da je njegova izolacija potrajala nekoliko tjedana.