Stari signal u Hrvatskoj se uskoro gasi, a stiže DVB-T2 sustav

Hrvatska 27. listopada prelazi na DVB-T2 sustav. Za gledanje TV-a trebamo imati odgovarajući televizor. Rješenje su vrhunski Samsung QLED i Lifestyle televizori

<p>Novi standard televizijskog signala donosi poboljšanja poput jače otpornosti signala na smetnje, HD rezoluciju za sve zemaljske TV kanale te interaktivno HbbTV sučelje. Televizori bez ugrađenog DVB-T2 prijamnika neće moći prikazivati sliku nakon 12. studenoga, zbog čega je sada idealna prilika opremiti dom jednim od televizora iz <strong>Samsung QLED i Lifestyle serije</strong>.</p><h2>Opseg boja koji oduzima dah</h2><p>Uživajte u nevjerojatnom prikazu na Samsung QLED televizorima uz <strong>Dual LED tehnologiju</strong> za precizan prikaz bogat bojama. Osim što se slika vidi sjajno u svako doba dana, iskusite 100% trodimenzionalni opseg boja<strong> zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji</strong>. Za sve sportske entuzijaste, tu je i HDR mogućnost koja proširuje prikaz boja i pruža veću razinu osvjetljenja.</p><h2>Izvrsna kvaliteta zvuka</h2><p>Samsung QLED televizori dolaze i s <strong>Active Voice Amplifier</strong> tehnologijom koja pojačava glasnoću govora u sceni u slučaju pozadinske buke. Isto tako, <strong>Object Tracking Sound+</strong> tehnologija donosi potpuno novi svijet zvuka televizije prateći kretanje predmeta po zaslonu, gdje ugrađeni zvučnici pronalaze najbolje mjesto za reprodukciju zvuka za još realnije iskustvo gledanja.</p><p><strong>Spremni dočekajte DVB-T2 signal uz sjajne Samsung televizore. Do 15. studenoga 2020. uz kupnju jednog od 8K TV-a, ili pak QLED TV-a od 75 i više inča, na poklon dobivate The Frame TV od 32 inča. Također, pri kupnji Samsung UHD televizora veličine 65 i više inča, na poklon dobivate i pretplatu za HBO GO uslugu u trajanju od 12 mjeseci. Više informacija potražite na <a href="http://www.samsung.hr" target="_blank">www.samsung.hr</a>.</strong></p>