Baku izgrizli insekti u krevetu, amputirali su joj obje noge!

Starica iz Corka u Irskoj tragično je izgubila obje noge. Mjesecima je trpjela nepodnošljivu bol nakon uboda insekata koje je zadobila dok je spavala u vlastitom krevetu, prenosi Daily Star. Josie Rowley (69) rođena je u Velikoj Britaniji, a preselila se u Irsku ranih 80-ih.

Ovdje je odgojila šestero djece i brinula o 12 unučadi, od kojih su mnogi živjeli blizu njezine kuće u West Corku. Mještani su je poznavali po aktivnom životnom stilu, često je posjećivala prijatelje ili volontirala u svom selu.

Međutim, prošle godine dogodila se drastična promjena u Josienom životu kada je agresivna infekcija dovela do amputacije obje noge. Prošlog rujna probudila se s nekoliko malih, svrbežnih uboda insekata na potkoljenicama.

Pretpostavila je da će rane zacijeliti prirodnim putem. Bila je šokirana kada su se rane inficirale i oko njih stvorili bolni čirevi, prenosi Cork Beo.

Foto: GoFundMe

Krajem prošle godine unuka ju je odvela liječniku opće prakse koji ju je uputio u bolnicu Mercy. Njezina obitelj pohvalila je liječnike kao nevjerojatne, navodeći da su učinili sve što su mogli. Unatoč njihovim naporima, infekcija se proširila duž Josienih nogu, uzrokujući joj jaku bol i više nije mogla hodati. Morali su donijeti odluku da joj se amputiraju oba uda kako se njezino stanje ne bi pogoršalo.

Josiena kći Jen pomaže joj u svakodnevnom životu.

- Potreseni smo! To je još uvijek veliki šok za sve. Da nije otišla u bolnicu, samo bi se nastavilo širiti, a ona je bila u tolikoj boli. S obzirom na sve to, stvarno je to podnijela bez problema, ali se s vremena na vrijeme padne joj raspoloženje. Shvaća da više ne može raditi ono što je prije radila. Njezin stari dom bila je dvokatnica koja očito više nije prikladna, tako da sada živi u Carrigalineu sa mnom - rekla je.

Nakon događaja koji joj je promijenio život, Jen je dala otkaz na benzinskoj postaji kako bi se brinula o svojoj mami puno radno vrijeme i u procesu je dobivanja naknade za njegovatelja.

Mještani se okupljaju kako bi prikupili sredstva za pogodna invalidska kolica. Novac skupljaju i preko stranice GoFundMe.