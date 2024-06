Otkriven novi detalj tragedije kraj Obrovca: Otac se slikao s granatom koja je ubila dječaka

Još uvijek nije poznato zašto see češka obitelj odlučila ignorirati velika upozorenja koja su postavljena na samom ulazu u vojni poligon. Na ulazu stoji šest golemih tabli s upozorenjem na opasnost. Na engleskom i hrvatskom jeziku.

Ipak, obitelj je tamo ušla, a kako javlja RTL otac se čak fotografirao s granatom koju su ponijeli sa sobom, a dječak ju je kasnije slučajno aktivirao kod Obrovca i to nakon što se automobil pokvario. Otac je osumnjičen za teška kaznena djela, pojašnjava glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.

- 46-godišnjeg državljanina Češke sumnjiči se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u svezi kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - rekla je.

Unatoč tragediji, desetak čeških motorista i danas je otišlo u to područje na vlastitu odgovornost. S jednim od njih smo razgovarali. Iako smo ga pitali je li svjestan da je riječ o opasnoj, vojnoj zoni kazao je da jest. Ali da nigdje nema zabrane niti policije, pa pretpostavlja da može normalno voziti sa svojim kolegama na vlastitu odgovornost.

Vojni poligon "Josip Markić" ,poznatiji kao Crvena zemlja, na kojemu se sve dogodilo područje je od iznimnog interesa za Hrvatsku. Vojska ga koristi za obuku. I upravo tada najstrože su mjere sigurnosti. I zabranjen je prolaz. Nakon svake obuke, provodi se sanacija i čišćenje od ostataka eksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava. S obzirom na to da je ovaj incident izazvao niz pitanja o sigurnosti i kontroli pristupa vojnim područjima, glavno je pitanje tko je za ovo kriv i treba li se ovaj prostor potpuno ograditi?

Šibensko-kninski župan Marko Jelić protiv je potpunog zagrađivanja tog objekta.

- Ja nisam za to da potpuno zatvorimo jer kad bi se to dogodilo nama bi život građanima i drugima koji dolaze sustavno turistički posjetiti najviši vrh Hrvatske, život bi postao nemoguć. Mislim da se svi trebamo držati upozorenja i obavijesti koje dobivamo i zdrave pameti, a zdrava pamet nalaže - ako vidite nešto opasno, nećete to dirati - rekao je.

Iako je vojska nakon svakog pucanja dužna počistiti sve za sobom, svi su svjesni da je nemoguće ukloniti baš sve, s obzirom na to da je riječ o iznimno velikom području.

- Moram naglasiti da je Hrvatska sigurna zemlja, da se ovo dogodilo na području koje je označeno kao opasno kojim se može dogoditi da se pronađu zaostala ili sredstva uslijed provođenja vojnih vježbi - naglasio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

- Dijete te obitelji vjerojatno je krenulo u grmlje u zahod, ne znam. Navodno je tamo našao granatu. Podigao ju je i očito htio pokazati ostalima, a dok se približavao autima, granata je eksplodirala. To je ubilo malog dječaka. Hrvatska policija to pokušava baciti pod tepih sad prije nego počnu godišnji odmori - rekao je izvor blizak obitelji za češke medije.

Čeh kojeg je policija osumnjičila kao glavnog krivca na kraju je na slobodi jer je tužiteljstvo zaključilo da je tako bolje zbog ekonomičnosti postupka, jer slučaj prepušta Češkoj.