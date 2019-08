Stariji muškarac pao je s broda u porečkoj marini i umro

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Beživotno tijelo u moru su uočili ljudi koji su prvi ujutro krenuli na posao i odmah je alarmirana policija, vatrogasci i Hitna. Nesretni muškarac od 70-tak godina na brodu je povremeno pomagao čisteći ribu, a koju bi kasnije konzumirali gosti. Kako je i zbog čega pao u more nitko nije vidio. Vlasnik broda i njegovi mornari bili su u šoku. Suznih očiju ukratko nam kazali kako je kapetan čovjeka koji je bio u mirovini povremeno angažirao, i kako isti nije bio član posade ali kao član obitelji.Dok je trajao očevid i izvlačenje utopljenika, na svega pedesetak metara dalje kod carinskog gata trajao je ukrcaj putnika na brod za Veneciju. Djelatnici Hitne pomoći pokušali su reanimirati utopljenika, no kada je došao mrtvozornik on je mogao samo konstatirati smrt.Da li mu pozlilo ili se na brodu spotaknuo i pao u more i tako se utopio, najvjerojatnije će se potvrditi na odjelu patologije Opće bolnice u Puli.