Starmer obećao bolju budućnost i zamolio Britance za strpljenje

Britanski premijer Keir Starmer je u utorak apelirao na Britance da podrže njegove ponekad teške planove za obnovu zemlje, obećavši budućnost s višim standardom života, sigurnijim ulicama i boljim uslugama. Obraćajući se prvoj godišnjoj skupštini Laburističke stranke otkako je postao premijer, Starmer je pokušao poboljšati raspoloženje anegdotama iz svoga života te je predstavio optimističan pogled na budućnost, što predstavlja odmak od turobnih poruka njegove vlade koja je stupila na dužnost u srpnju. Šezdesetdvogodišnji Starmer je prihvatio da Britanci možda sumnjaju u njegovu vladu nakon što su ministri odlučili ukinuti plaćanje računa za grijanje za neke umirovljenike, no kazao je da neće oklijevati pri donošenju "nepopularnih" odluka ako su potrebne kako bi se potaknuo gospodarski rast.

"Stoga znam, nakon svega što se prošli, koliko je teško čuti da političar traži još", kazao je na skupštini svoje stranke u engleskom gradu Liverpoolu.

"No duboko u sebi mislim da također znate da našoj zemlji treba dugoročni plan i da se ne možemo vratiti".

"A istina je ta da ako sada donesemo teške dugoročne odluke, onda ćemo do svjetla na kraju tunela, one Britanije koja vam pripada, stići puno brže".

Radi se o promjeni tona laburističke vlade koja je nedvosmisleno pobijedila nekoć dominantne konzervativce u srpnju te njeni ministri otada neprestano govore da im situacija koju su naslijedili ostavlja malo prostora za rješavanje mnogih problema u zemlji.

Starmer se ponovno osvrnuo na nešto što je nazvao nasljeđem konzervativaca, koji nisu uspjeli povećati broj mjesta u zatvorima, izgraditi nove domove ni obuzdati useljavanje te su ostavili proračunsku rupu od 22 milijarde funti, što oporbena stranka poriče.

"Nemojte zaboraviti što su učinili i nemojte im dozvoliti da pokušaju svaliti krivnju na drugoga jer su oni odgovorni za stanje naše zemlje", kazao je.

"Promjena je započela", ponovio je, najavivši kraj prevarama pri korištenju socijalnih naknada i ponudivši smještaj za vojne veterane.

Dok je bivši laburistički lider Jeremy Corbyn stranku pomaknuo prema ljevici, Starmer ju premjestio prema centru britanske politike.

Starmer se brzo obračunao s muškarcem iz publike koji je od premijera tražio da objasni što radi kako bi pomogao djeci u Gazi. "Izmijenili smo stranku", poručio je provokatoru, kojeg je utišao pljesak i odobravanje publike. "Dok je on prosvjedovao, mi smo mijenjali stranku, zato imamo laburističku vladu".

Pozivajući Britance da imaju strpljenja za njegovu vladu, ponovio je da će kratkoročno neke stvari trebati žrtvovati radi dugoročne koristi.

"No, neću to postići lakim odgovorima. Neću to učiniti lažnom nadom", kazao je, dodavši da je rad za promjene tek počeo.