'Start utjelovljuje pobunu i otpor ortačkim strukturama...'

Dalija Orešković nositeljica je liste svoje stranke Start na izborima za Europski parlament, no ukoliko građani baš nju pošalju u Bruxelles, najvjerojatnije će, iako to nije direktno rekla na novinarsko pitanje, ostati ovdje kako bi se pripremila za parlamentarne izbore.

- Moj osnovni cilj je da na ovim izborima svoju vojsku povedem u prvu bitku, da steknemo prva iskustva te parlamentarni izbori, što znači da ja u međuvremenu, neovisno o tome kako Start prođe na ovim izborima, moram izgraditi infrastrukturu i logistiku na terenu - istaknula je dodavši kako bi vrlo teško bilo pripremati se za to iz Bruxellesa.

Kandidati koji će se još boriti na njezinoj listi za titulu europarlamentarca su Bojan Glavašević, Nicole Kwiatkowski, Duje Prkut, Branka Lukačević - Gregić, Tomislav Žagar, Marina Pavković, Pero Mrnarević, Lejla Šehić Relić, Tonći Talaja, Igor Vlajnić te Nebojša Biškup.

Glavašević, Žagar te Kwiatkowski nisu članovi stranke.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Ovo je jedna pobjednička opcija koja prije svega želi okupiti lijevi centar. Ovo su ljudi koji zaista mogu s ponosom prezentirati Hrvatsku u Europskom parlamentu i zagovarati poziciju koja je okrenuta budućnosti i koja ima vizionarski položaj prema Europi. Iza nas stoji vrijedan rad, spremni ulazimo u kampanju i zaista ćemo se boriti za svaki glas - istaknuli su iz Starta.

Orešković je poručila kako je Start nastao izazvan uništenim pravosuđem i ekonomijom, radom zdravstva, zaostalim obrazovanjem, krahom socijalne sigurnosti.

- I kao takav utjelovljuje pobunu i otpor prema ortačkim koruptivnim strukturama - naglasila je dodavši kako Start želi pomaknuti Hrvatsku naprijed.

- U smjeru koji je okrenut budućnosti i u kojem su osigurani uvjeti za opstanak i ostanak svih onih koji žele da Hrvatska ponovno postane i lijepa i naša, a ne oteta od strane korumpirane političke elite - istaknula je Orešković otkrivši zašto se, nakon funkcije predsjednice Povjerenstva za sukob interesa, uključila u političku borbu.

- Kao pravnicu na politički angažman potaknula me činjenica da 85 posto građana smatra da pravosuđe nije neovisno, a kao čovjeka me boli i tišti što jedna petina živi u siromaštvu te jedna četvrtina u riziku od siromaštva. Posljednjih nekoliko godina obilježio je egzodus radno sposobnog stanovništva, svakodnevno raste broj onih koji smatraju da ih je ova država odbacila jer praksa i iskustvo pokazuju da za sve one koji nemaju stranačku iskaznicu vladajućih političkih stranaka ima sve manje mjesta - rekla je.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Jedan od ključnih autora programa Starta je saborski zastupnik Glavašević, bivši SDP-ovac, koji je nabrojao pet ključnih točaka, a to su- antikorupcija, sigurnost čovjeka, sigurnost granica, sigurnost pojedinca i tržišta.

- Za kvalitetu života naših sugrađana, borit ćemo se u svakom selu i svakom gradu, u svim institucijama - istaknuo je Glavašević.

U programu je, dodao je, niz mjera koje mogu utjecati na živote građana, poput ideje europske minimalne plaće, kojim bi se smanjio jaz između bogatih i siromašnih građana te borba protiv negativnih efekata klimatskih promjena, uspostava flote kanadera, osnaživanja sustava civilne zaštite i gorskog spašavanja.

- Mičemo se od tema o partizanima i ustašama i govorimo o meritumu, kvaliteti života građana - poručio je Glavašević.

Jednim mandatom, istaknuli su iz Starta, bit će zadovoljni, a za kampanju neće potrošiti puno novaca jer ga, kako kaže Orešković, niti nemaju. Pozvala je građane da izađu na izbore i glasaju za civilizacijske vrijednosti suprotne "toksičnom djelovanju HDZ-a."

- Najvažnije je da građanima objasnimo da ovo nisu samo izbori za Europski parlament, ovo je svojevrsni civilizacijski referendum. HDZ je pokazao u Hrvatskoj svoje toksično i loše djelovanje. Ako mu dopustimo da osvoji previše mandata na europskim izborima onda će njegova snaga u toksičnosti i destrukciji biti još i veća. Prema tome pozivam građane da se tome suprotstave i svoj glas daju onima koji će ovoj državi osigurati kakvu takvu budućnost i prosperitet - poručila je predsjednica Starta.