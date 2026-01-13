Obavijesti

zbog kriminalnih aktivnosti

Piše HINA,
State Department: Trumpova administracija ukinula više od 100.000 viza. Nastavljamo...
Foto: Kevin Lamarque

Američki State Department je u ponedjeljak objavio da je ukinuo više od 100.000 viza otkako je prošle godine na vlast došao predsjednik Donald Trump

"State Department je dosad ukinuo više od 100.000 viza, uključujući otprilike 8000 studentskih i 2500 posebnih viza pojedinaca koji su došli u doticaj s američkom policijom zbog kriminalnih aktivnosti. Nastavit ćemo deportirati te nasilnike kako bi Amerika bila sigurna", objavio je State Department na društvenoj platformi X.

Četiri glavna razloga za ukidanje viza su bili prekoračenje dopuštenog boravka, vožnja pod utjecajem alkohola, tjelesni napad i razbojništvo, kazao je zamjenik glasnogovornika State Departmenta Tommy Pigott. To je 150 posto više ukinutih viza nego 2024. godine, dodao je.

State Department je također otvorio centar za provjere kako bi osigurao da "se svi strani državljani na američkom tlu pridržavaju naših zakona i da se vize onih koji predstavljaju prijetnju za američke državljane žurno ukinu", rekao je Pigott.

State Department je u studenom objavio da je ukinuo oko 80.000 neuseljeničkih viza od Trumpove inauguracije 20. siječnja 2025. zbog raznih prijestupa, od vožnje pod utjecajem alkohola do napada i razbojništva.

Prema ovogodišnjim direktivama State Departmenta, američkim diplomatima u inozemstvu je naloženo da posebno obrate pozornost na zahtjeve za vizu osoba koje bi Washington mogao smatrati neprijateljski nastrojenima prema Sjedinjenim Američkim Državama i koje su se bavile političkim aktivizmom. 

Dužnosnici Trumpove administracije su rekli da se nositelje studentskih viza i dozvola trajnog boravka može deportirati zbog podrške Palestincima i kritika na račun izraelskih postupaka u ratu u Gazi, ocijenjujući takvo djelovanje prijetnjom američkoj vanjskoj politici i podržavanjem Hamasa.

