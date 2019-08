Stavili mu bombu u auto usred Zagreba, 2017. mu ubili brata

Mirko Marić nepravomoćno je dobio 10 godina i četiri mjeseca zatvora za ubojstvo Stipana Ivića, brata Ivice Ivića koji je u nedjelju u prtljažniku automobila pronašao eksploziv.

Brata mu ubili u Španskom

- Nakon svega što sam prošao, više se ne bojim za svoj život, ali bojim se za živote članova svoje obitelji, svoje i bratove djece. Zamislite da je to grunulo. Pa ne bi bilo pola kvarta, tko zna koliko bi ljudi poginulo. Nije ovo prvi puta, već su mi prijetili, brata su mi ubili, rođaka pretukli... Sve smo im rekli, tko stoji iza ubojstva, tko je nalogodavac, ništa nisu poduzeli. Uhitili su i osudili počinitelja i to je to - rekao je Ivica Ivić, inače amaterski prvak svijeta i višestruki prvak Hrvatske u kickboxingu.

Mirko Marić godinama je pokušao napraviti karijeru kao pjevač narodne glazbe. Čak je i u nekoliko navrata pjevao u noćnom klubu Element u Španskom ispred kojeg je 2017. pucao u Stipana Ivića. Mirko Marić na suđenju je rekao kako je Ivića upoznao 2014. preko svog bratića Ivka Marića i prijatelja Dina Petrovića, koji je oženjen s Ivićevom sestričnom. Družili su se u Ivićevom klubu 'Armus' te po feštama i roštiljima. Nakon nekog vremena Ivić je kupio noćni klub 'Element' na tržnici u Španskom.

- Klub je promijenio Stipana - rekao je Marić koji je s društvom dolazio u 'Element'.

Nakon toga otvorio se i klub 'Kafana' na Jarunu u kojem je Mirkov bratić Ivko radio kao šef osiguranja. Pomalo su, tvrdi Marić, ljudi koji su išli u 'Armus' i 'Element' počeli sve češće dolaziti u 'Kafanu'. Mirko Marić je petkom i subotom pjevao u 'Kafani', a Stipan Ivić pitao ga je da nedjeljom pjeva i kod njega u 'Elementu'.

Prijatelji su Mirka upozoravali da je Ivić težak čovjek koji je nasilan prema osoblju, tvrdi Marić, no u veljači 2016. odlučio je nedjeljom pjevati kod Stipana. Malo pomalo odnosi između Stipanovog i Mirkovog društva su se poljuljali.

- Ne znam je li to zbog ega ili Stipanove ljubomore na 'Kafanu' - rekao je Marić koji se nakon tri tjedna posvađao sa Stipanom i više nije pjevao kod njega.

U to vrijeme je, kaže, dosta pio i šmrkao kokain pa je zbog toga završio u bolnici. Nedugo nakon toga dogodio se i incident u Kafani.

- Stajao sam u društvu u kojem je bio i Robert Lončarić. Stipan je prišao i ošamario ga. Stao sam između njih, a Stipan je zamahnuo. Izmaknuo sam se i udario ga šakom u glavu nakon čega je pao i ostao ležati - svjedočio je na sudu Ivko Marić. Nakon toga Marići su pokušali izgladiti situaciju s Ivićem, no od toga nije bilo ništa. Gradom su kružile glasine da se neće tako završiti. Mirku Mariću počelu su stizati prijetnje.

- Ivić je bio čovjek od riječi i djela. To se pokazalo kod podmetanja droge i oružja u auto Dine Petrovića, premlaćivanja mog bratića Ivka Marića, paljenja auta Ivku te našem prijatelju Donovanu Atliji, pljački i paljevini dućana Ivkove supruge....Kružile su priče da sam na redu ja, a onda Božan Marić - svjedočio je Mirko Marić koji je prijetnje prijavio policiji.

Na neko vrijeme sklonio se u Njemačku gdje je sa skrivenog broja dobio prijeteću poruku: "Pazi dok prelaziš cestu i sina vodiš u vrtić".

Mirko je iz razgovora zaključio da mu prijeti Stipan Ivić. Živio je, kaže, u strahu, a napetost je ublažavao alkoholom i drogom. dan prije nego je pucao u Ivića, 6. svibnja 2017., išao je na feštu s prijateljima. Prije nego je krenuo, sreo je prijatelja Tomislava D. koji mu je rekao da je dužan neke novce Iviću i da ga je ovaj tražio da mu 'naštima' Mirka na Remizi.

- Noge su mi se odsjekle. Bio sam izvan sebe. No nisam htio kvariti veselje pa sam otišao na proslavu Đurđevdana kod prijatelja Muhameda Šečića.

- Popio sam desetak piva, pio sam i vino i viski - prisjećao se toga dana Marić.Rekao je kako je i šmrkao kokain te kasnije zapalio dva jointa kako b se malo smirio. Nakon fešte otišao je taksijem do stana, tamo si je ubrizgao inzulin. Tada mu je sinulo da bi se mogao vidjeti sa Stipanom Ivićem i porazgovarati te izgladiti stvari.

- Bio sam spreman i na dva-tri šamara dobiti, samo da riješimo stvar - rekao je Marić.

Sa sobom je ponio pištolj zbog sigurnosti, jer je znao, tvrdi, da Ivić također nosi pištolj kao i njegova desna ruka Ivan Tolić. Taksijem se dovezao do tržnice.

- Sjećam se samo pucnjeva koje stalno sanjam, sve ostalo mi je prazno. Vjerujte mi da m je teško s tim živjeti. Taj križ nosit ću do kraja života. Je li na to utjecao strah, šok, alkohol, droga, šećer... Pitat ću se do kraja života - na kraju svog iskaza rekao je Marić koji nije želio odgovarati na pitanja tužitelja i sutkinje.