Stavio mu skalpel pod vrat u školi, đaci ne žele na nastavu

Učenici Osnovne škole Tin Ujević iz Osijeka do daljnjega bojkotiraju odlazak u školu i nastavu jer više ne žele trpjeti maltretiranje od strane učenika (12) koji ide sa njima u razred. Tu odluku, naime, donijeli su njihovi roditelji koji su zbog niza opasnih incidenata koje je izazvao dječak odlučili ne slati djecu u školu.

- Protekle srijede na satu tehničke kulture on je iz pribora za rad izvadio skalpel i prvo ga stavio sebi pod grlo, a potom jednom učeniku. I mom sinu je prišao sa skalpelom i govorio mu da će ga tako ubiti - kaže majka dječaka dodajući kako učenici toga razreda trpe njegovo maltretiranje više od godinu dana.

- Do sada smo imali razumijevanja za to dijete, ali više nećemo jer nam sigurnost naše djece nitko ne jamči. Moju kćerku je napao prošle godine kada ju je stjerao uza zid i tražio da skine majicu, a potom je otkopčao patent svojih hlača. Rekla sam joj da ga ubuduće izbjegava, da mu se ne obraća, ne ruga mu se niti išta slično - priča majka djevojčice.

Radi se o dječaku s psihičkim poteškoćama u razvoju i na nastavi ima asistenta. Roditelji su ogorčeni što dječakova majka ne pristaje ni na kakvu suradnju, odbija razgovor o problemu i smatra kako njen sin nije za ništa kriv.

- On je problematičan otkako je krenuo u školu. U drugom razredu je pretukao moju kćer nakon čega se ona svaki odmor u školi sakrivala ispod stola - kaže mama druge djevojčice, a traumatično iskustvo ima i djevojčica koju je zatvorio u toalet, skinuo je svoje hlače i gaće i tražio da ga dira po spolovilu.

- I sad ju je u srijedu na tehničkom napao sa škarama i rekao da će joj iskopati oči. Zbog svega toga mi smo se kao zabrinuti roditelji dogovorili da djecu u školu više nećemo slati dokle god je taj dječak u razredu. Ne tiče nas se ni što je škola učinila, ni je ku odgovoran Centar za socijalnu skrb, ili liječnici, ili dječakova mama, ništa nas nije briga. Djeca će krenuti u školu kada taj problem bude riješen - kazala je njena majka dodajući kako sada imaju i strah što će se dogoditi kada dječak sazna za pobunu roditelja pa sretne njihovu djecu na ulici.

Ravnateljica škole Jasenka Vajdić dala je samo jednu izjavu medijima povodom toga događaja, da bi potom rekla kako više ne želi davati izjave. Škola je, navodno, učinila sve što je mogla da riješi taj problem. Zatraženo je da dječak pohađa poseban razredni odjel za učenike sa poremećajima u ponašanju, što je organizirano u Osnovnoj školi Vijenac. Problem je što takav odjel ne postoji za razrednu nego za predmetnu nastavu i treba čekati da se oslobodi prostor za dječaka do rujna iduće godine.

Centar za socijalnu skrb zatražio je od Općinskog suda u Osijeku oduzimanje prava majci i da ga se smjesti u drugu obitelj, no sud je to odbio zbog nedostatka argumenata. Jedno od rješenja je i da dječak dobije nastavu u kući, no za to je potrebna majčina suglasnost, no majka odbija svaku suradnju sa školom jer smatra da njenom sinu nije potrebna prilagodba.

Škola je mjesto nulte tolerancije na bilo koji oblik nasilja.

Ministarstvo je kontaktiralo školu kako bi dobilo punu informaciju, a spreman je i krizni tim za psihološko savjetovanje koji u svakom trenutku može biti na raspolaganju školi ako ga škola zatraži.Nadležne službe u Gradu i školi rješavaju nastalu situaciju kako bi se pomoglo svim učenicima tog razreda, rekli su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.