'Stavio sam ga na leđa i polako silazio, bio je u teškom šoku'

Radili smo sa strane kad smo čuli zvuk lomljenja i tresak. Dio krana pao je na samo 10 metara od nas. Vidio sam čovjeka kako visi u nesvjesti i zvao Hitnu. Drugi je ležao mrtav na tlu.

Ispričao nam je to jedan od šokiranih radnika koji je umalo nastradao u padu dijela građevinske dizalice u mjestu Funtana kraj Poreča. Okupljeni su odmah zvali Hitnu pomoć, no liječnici nisu mogli do radnika koji je visio na osiguravajućem konopcu. U pomoć su došli vatrogasci i radnici s dizalicom i platformom kako bi stabilizirali kran. Počeli su bitku s vremenom da drugom spase život.

Ovo je mogla biti prava katastrofa. Samo pola sata prije je ispod krana bilo 20-ak ljudi koji su čistili gradilište, ispričao nam je radnik s gradilišta autokampa Istra i dodao kako su kolege, koji su rastavljali kran, došli iz slovenske tvrtke Ferokov.

Prema neslužbenim podacima, konstrukciji se oko 9.10 sati odvojio stražnji kraj dizalice na kojemu su bili utezi. To je povuklo 48-godišnjaka i on je pao s 35 metara visine.

Uvukao ga u kabinu

Mlađi radnik (31) ostao je visjeti bez svijesti kad su mu ostali pohitali u pomoć. Jedan od njih našao je hrabrosti i popeo se uz ljestve kako bi ga uvukao u kabinu dizalice dok ne stignu spasilačke službe. Rekli su nam kako je prizor bio grozan jer su vidjeli čovjeka sa slomljenom nogom koja je bila u neprirodnom položaju. U prvi tren nisu ni znali da je drugi kolega preminuo. Našli su ga u prašini te je liječnik mogao samo konstatirati smrt.

- Vatrogasci nisu mogli kamionom do radnika pa su dizalicu učvrstili pomoću druge dizalice. Došao je i kamion s platformom, no ona je vjerojatno bila prekratka pa su se vatrogasci popeli ljestvama do njega - prepričao je jedan radnik akciju spašavanja.

- Imao je slomljenu ruku koju nije mogao pomicati. Mi smo je imobilizirali kako bismo ga uopće mogli micati. Vezali smo ga užetom zbog sigurnosti i tako smo ga spuštali - rekao je Željko Milohanić, vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe iz Poreča koji je s kolegama došao u pomoć. S obzirom na to da je prostor s ljestvama dizalice bio uzak, 31-godišnjaka nisu mogli staviti u nosila. Na kraju ga je vatrogasac Vedran Beato doslovno spuštao tako da je radnik sjedio na njegovim ramenima.

Bio je zbunjen i u šoku

- Zatekli smo ga na 30 metara visine. Stavio sam ga na svoja leđa i tako sam polako silazio ljestvama. Uspio sam uz pomoć kolega te smo ga predali Hitnoj službi - rekao je Beato za 24sata. Dodao je da u takvim trenucima čovjek zaboravi na strah te je jedino razmišljao o tome da spasi ljudski život.

Zatvorili gradilište

- Mislimo da se muškarac probudio u trenutku spuštanja jer smo čuli da je jauknuo. Kasnije je bio miran jer je vjerojatno bio u teškom šoku - rekli su ljudi koji su svjedočili nesreći i spašavanju. Od Irene Hristić, ravnateljice Opće bolnice Pula, doznajemo da je 31-godišnji radnik izvan životne opasnosti. Zaprimili su ga s otvorenim ranama glave i potkoljenice. Morao je na hitnu operaciju te su ga smjestili na odjel traumatologije.

Policija nije objavljivala više podataka od početne informacije jer se očevid nastavlja i danas. Neslužbeno doznajemo kako su oba radnika državljani Bosne i Hercegovine. Na gradilište bi trebao doći sudski vještak građevinske struke, a ono je zatvoreno do daljnjega.

Inače, prema podacima inspekcije rada, lani su na poslu poginula 24 radnika.

Držao se u šoku za dio prečki

Dio krana u padu za sobom je povukao 48-godišnjaka, a komadi su udarili u radnika (31) kojemu je život spasilo sigurnosno uže. Bio je u nesvijesti slomljene ruke i noge te ozlijeđene glave. Imobilizirali su ga vatrogasci te ga postavili na ramena kolege. Tako ga je spuštao 30 metara, sve do liječnika Hitne pomoći.