Stavovi o NATO misiji podijeljeni i nakon sjednice: Vladajući su od ovoga tu napravili sapunicu

Nikola Mažar (HDZ), Marija Selak Raspudić (nezavisna), Dario Hrebak (HSLS) i Anka Mrak-Taritaš (GLAS) u emisiji Otvoreno razgovarali su o tome kakve će biti posljedice sudjelovanja ili nesudjelovanja Hrvatske u misiji NSATU-u nakon što je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge bio u Saboru te iznio sva obrazloženja vezana uz NATO-ovu misiju potpore Ukrajini.

- Ispada da je samo SDP kao najveća oporbena stranka bojkotirala ovu sjednicu, što mi je izuzetno žao, jer smatram da je SDP jedna vrlo ozbiljna politička stranka u Hrvatskoj koja je važan sudionik hrvatske političke scene i to nije sigurno dobro da se na ovakvim temama SDP ne izjašnjava javno - rekao je Dario Hrebak.

Smatra da su mogli doći kao i svi drugi kolege zastupnici i da je jako važno bilo danas doći saslušati drugog čovjeka NATO-a. . Istaknuo je kako je izuzetno zadovoljan načinom na koji se vodila rasprava.

Anka Mrak-Taritaš rekla je kako je GLAS odlučio zaobići današnju sjednicu odbora.

- Imamo sasvim dovoljno informacija. Bili smo spremni o tome glasati i prošli petak i nismo imali nikakvih dilema što i kako. Ono što su vladajući napravili, oni su od cijele ove misije napravili sapunicu. I ta sapunica mora imati i uvode neke nove likove da bi bila zanimljiva. Tako da i danas ova sjednica odbora je bila uvođenje nekih novih likova da bi bila zanimljiva. Ali zanimljivo je što je rekao predsjednik Sabora kad se pitalo kad će se glasati, kad se steknu uvjeti. Dakle, to je mi ono sa ne znamo kad je kraj, a kraj je vladajući reći sad je bilo dosta, sad je bilo dosta epizoda, dosta smo to sve zajedno razvukli, pojasnila je.

Smatra da se to pretvorilo u predizbornu predsjedničku kampanju i neke druge stvari, a ne ono što treba biti.

Nikola Mažar smatra da je oko cijele teme NSATU misije moglo biti drugačije od samog početka.

- Moglo je biti drugačije da se predsjednik Republike držao onoga što je napravio u Washingtonu, gdje je došao na summit NATO-a, gdje je podržao deklaraciju vezanu za ovu misiju. Kolegica Mrak-Taritaš rekla krivo. Nisu vladajući stvorili ovu sapunicu, nego ju je stvorio je predsjednik Republike povratkom iz Washingtona u Hrvatsku i kada je nakon dopisa Ministarstva obrane rekao - ne, ovo nećemo potpisati, istaknuo je Mažar.

Marija Selak Raspudić rekla je kako joj je doista neugodno pred hrvatskim građanima jer su ih političari previše opteretili ovom temom i vrijeme je da se ona konačno privede kraju.

- Što se svega ostaloga tiče, čini mi se bitnim naglasiti kako je izgledala današnja rasprava na odboru. To je bio jedan oblik samoponižavanja. Naime, i pripadnici vladajućih i pripadnici oporbe, ne svi, ali dobar dio, su se ponašali kao da je došao jedan inozemni tata kojem ćemo mi onda međusobno tužakati bilo našeg premijera, bilo našeg predsjednika države, pa će on tu, s legitimitetom kojeg uopće nema, jer nije tu zato ni došao, procijeniti tko je u pravu, a tko je u krivu oko naših domaćih političkih sukoba. Mi smo suvereni u ovoj zemlji i trebamo se početi tako i ponašati. Nemamo inozemnog mamu i tatu koji će razrješavati naše unutarnje političke teme i sukobe, i na tom tragu to je doista bilo samoponižavajuće - navela je Selak Raspudić.

Misli da si to ozbiljna institucija kao Hrvatski sabor više ne bi smjela dozvoliti.