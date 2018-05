Stazić obrisao komentar: 'To nije imalo veze s Bleiburgom'

“Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika”, napisao je u raspravi na svom Facebook profilu SDP-ovac Nenad Stazić izazvavši lavinu negativnih reakcija u javnosti.

Nedugo nakon toga, svoj je komentar obrisao.

Mnogi su smatrali kako svojom izjavom zapravo misli na Bleiburg no Stazić je to demantirao.

Cijelu raspravu izazvao je jedan njegov prijašnji status. Naime, Stazić se zapitao “Jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost?”, što je izazvalo salve uvreda na njegov račun, pa je Stazić na to odgovorio jednako uvredljivo. On pak kaže da se referirao na još jedan status koji je objavio 9. svibnja, na Dan pobjede nad fašizmom, u kojem je napisao “Nema tu pravog razloga za slavlje. Fašizam u Hrvatskoj još nije pobijeđen”.

- To nema nikakve veze s Bleiburgom. Fašizam je u svijetu pobijeđen, u Hrvatskoj nije. U Njemačkoj ne možete vidjeti marširanje crnokošuljaša i da netko propituje je li Sieg Heil nacistički ili staronjemački pozdrav. Završio bi odmah u ludnici. Posve je jasno o čemu se radi, a čovjek se može izraziti ovako ili onako. Nisam od jučer u politici i kada je tko čuo da sam zagovarao bilo kakvo nasilje ili nezakonitosti? Takvo je tumačenje zlonamjerno - kaže Stazić za Jutarnji list.