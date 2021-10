Stručnjak za energetiku Davor Štern rekao je za N1 da Vlada ima mogućnost reagirati na poskupljenje goriva, no pitanje je je li to svrsishodno i može li si to dozvoliti.

- Vlada, država, tu teroetski ima mogućnosti reagirati, samo je pitanje je li to svrsishodno i može li si to dozvoliti. Potrebe proračuna su takve kakve jesu, naročito nakon pandemije i svih njenih troškova i uravnotežena bilanca je ono o čemu ministar Zdravko Marić mora brinuti. Prostora za djelovanja mislim da nema u trošarinama i PDV-u nema jer čim se dirne u veličine koje su statične, otvara se prostor za manipulacije - rekao je Štern.

- Ne optužujem nikoga, ali sjećam se starih vremena pred 20 godina kad su bile plivajuće trošarine, da su se događale razne situacije. Kad se roba čije se cijene redovno mijenjaju, vi svaki put morate napraviti inventuru na svakoj benzinskoj postaji, to otvara vrlo složenu knjigovodstvenu akciju i bojim se da se tu može puno toga dogoditi - dodao je.

Vlada ipak, kaže Štern, može intervenirati kada su u pitanju distributeri i njihove visoke marže.

- Jedino gdje vidim da Vlada može intervenirati, ne znam na koji način, je da se dogovori s distributerima, trgovcima da se te marže smanje, stvarno su velike. Dopustilo im se za vrijeme padnemije zbog gubitaka, promet je manji, no to je bilo u svim granama gospodarstvima i nigdje nije ostao takav disparitet. Neuobičajeno su visoke marže - napomenuo je Štern.

A ta marža, kada su goriva u pitanju, za benzin iznosi 1,40 kuna za benzin i 2,18 kuna za dizel.

- U zadnjih nekoliko godina proizvodnja dizela je smanjena. Kako su rafinerije išle na modernizaciju, da se smanji količina prljavih goriva, a to je dizel, smanjila se proizvodnja u svijetu, a broj vozila nije te je tako došlo do potražnje i više cijene. No kako je došlo do dispariteta u maržama, ne mogu odgovoriti. To je stvar distributera i onoga s kojim vodi dijalog. U tržišnoj ekonomiji nikome ne možete narediti, ali postoje mehanizmi, država ima neke mehanizme, može imati u kranjoj liniji zakon o maksimiziranju marži u određenim grupama proizvoda. S druge strane, korisnici dizela i benzina, gospodarski subjekti, prijevoznici… Bojim se da će to izazvati cijeli niz poskupljenja robe koju voze. Mislim da Vlada ima pred sobom vrući krumpir koji će, nadam se uspjeti riješti. Dobro su krenuli, razgovor sa socijalnim partnerima je potreban - rekao je Štern.

Naglasio je da moramo postati realni činjenice da će energija biti sve skuplja.

- U Hrvatskoj moramo naći mogućnosti da nedostatke nadoknadimo kroz forisiranje obnovljivih izvora energije, mislim da tu leži jedan veliki dio, da se odmaknemo barem malo. Država tu može puno napraviti da se ubrza izgradnja, da se malo odgovornije postavi prema lokalnim sredinama koje otežavaju, kroz papirologiju, kroz odgađanja, izgradnju postrojenja za obnovljive izvore energije - zaključio je Štern.