Štern: 'Neće biti dugoročnijeg smanjivanja cijena goriva'

U ponedjeljak je na snagu stupio embargo na uvoz ruske nafte u EU, energetski konzultant Davor Štern i ekonomski analitičar Damir Novotny za HRT komentirali koje će biti posljedice toga.

- Dobro da je došlo za Božić, nadamo se da će se zadržati preko praznika. No ovo što se sada sprema je zatišje pred oluju. Ne znamo kako će se Europa i druge zemlje koje se drže embarga snaći, međutim u ostatku svijeta i dalje će se prerađivati nafta, no u sve udaljenijim zemljama pa će i transport tih derivata biti skuplji. Istovremeno će transport nafte prema Europi biti skuplji pa možemo očekivati povećanje cijena, nakon ovog kratkotrajnog zatišja, ako će robe i biti - kazao je Štern pa dodao kako ga brine nedostatak robe na tržištu.

- Najviše me brine nedostatak robe na tržištu. Ipak je ruska nafta blizu, dostupna je. Za dva dana je stizala do svih luka u Mediteranu. I nadam se da će Vlada donijeti jednu mudru odluku da se ponovno stavi rafinerija Rijeka u pogon, bez obzira na to što si partner MOL misli o tome. Rafinerija Rijeka je jedina garancija opskrba za europsko tržište. Zatvoriti je u ovakvo vrijeme je sulud potez - zaključuje.

Novotny je citirao poznatog ekonomista koji je rekao da svaka kriza donosi kreativnu destrukciju, odnosno stvaraju se nova rješenja, nove ideje.

- Smanjit će se potrošnja to je neminovno - dodao je Novotny za HRT.

Iako je najveći kupac sirove nafte Kina, Novotny kaže kako su loše vijesti iz njihovog gospodarstva bile jasan signal da će potrošnja nafte padati u narednim godinama.

- Loše vijesti iz njihovog gospodarstva bile su jasan signal da će potražnja padati u narednim godinama i trgovci naftom su počeli snižavati cijene. Tak da su cijene padale i bez embarga. Kod cijena nafte se događa to da zbog nekog vanjskog šoka, kao što su ratovi, epidemije, zatvaranje Sueskog kanala dođe do rasta cijena, ali onda i pada. Tako da je tržišni mehanizam počeo djelovati i bez ovog embarga - istaknuo je pa dodao da smatra kako je vrijeme da se počne pregovarati, ako se želi izbjeći dugoročni rat.

- Neki signali iz Rusije dolaze da bi se to moglo dogoditi - kazao je.

Naglasio je da je ključno pitanje kako će se cijene nafte i bez embarga kretati u budućnosti.

- Po meni pitanje svih pitanja je što će se događati u kineskoj ekonomiji - istaknuo je pa dodao da je šok s naftom izazvao drugi, pozitivan šok.

- Traže se tehnološka rješenja bez nafte za proizvodnju energije - rekao je Novotny, dok Štern smatra da neće biti dugoročnijeg smanjivanja cijena goriva

