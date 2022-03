Štern o cijenama nafte: Igrači na robnim burzama se zaigraju, pa na kraju mi plaćamo ceh...

U posebnoj studijskoj emisiji 24sata povodom ruske invazije na Ukrajinu novinarka Ivana Mihaljević putem video-poziva razgovarala je sa stručnjakom za energetiku Davorom Šternom. Novinarku Mihaljević za početak je zanimalo što uzrokuje ovaj val poskupljenja goriva, špekulacije ili realni razlozi...

- Jedno i drugo. Nafta je i nešto pala. Bila je 120 dolara po barelu, danas je 112.

Trebamo li očekivati sve skuplje gorivo unatoč vladinim mjerama.

- Nemamo magični štapić. Ne znamo što će se dogoditi. Sve ovisi o nastavku sukoba u Ukrajini. Kad se proglasi prekid vatre, onda će se tržište stabilizirati. A opet ovisi o tome hoće li Rusija prodavati samo derivate samo u svojoj valuti, ne znam kako će ova priča završiti kad je G7 odlučio da to neće kupovati...

Ali kada cijena barela skoči, skoči i gorivo, ali obrnuto i ne vidimo baš.

- Igrači na robnim burzama se zaigraju. Kupe velike količine po visokoj cijeni i pokušavaju ne izgubiti. Dalje vam je sve to igra, koja će jednom moram prestati, ali smo daleko od toga. Podložni smo fluktuacijama. Htjeli smo tržišnu ekonomiju i dobili je, samo što je ona izgubila sve obrise tržišta i dobila obrise špekulacije. Na burzi neki zarađuje velike novce, a drugi plaćaju ceh. U ovom slučaju mi potrošači plaćamo ceh.

Europa namjerava srezati količine energenata koje dolazi iz Rusije. Mogu li se i odakle nadoknaditi te količine?

- Naftu je teže nadomjestiti. Zemlje OPEC-a mogu povećati proizvodnju, ali trebalo bi im neko vrijeme i trebali bi biti jedinstveni, a nisam siguran da će se Venecuela priključiti...

Može li američki plin biti taj koji će spasiti cijelu situaciju?

- On ne može spasiti Europu. 150 milijardi kubika godišnje Rusija šalje Europi, a predsjednik Biden je obećao 15 milijardi. To je deset posto. Ako Rusi prekinu isporučivati plin, doći će do velike nestašice i rasta cijena. Ako se vojno-politička situacija ne smiri, mislim da će cijela Europa biti u velikim ekonomskim problemima.

