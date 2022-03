Vučić ponudio Rusiji i Ukrajini da vode pregovore u Srbiji

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponudio je zaraćenim zemljama Rusiji i Ukrajini da mirovne pregovore vode u glavnom gradu Srbije, otkrio je na Happy televiziji.

Kazao je da ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nije rekao da će Beograd biti mjesto za pregovore, već da bi bilo dobro mjesto za to.

- Mi želimo da što prije dođe do mira, a ako netko misli da je Beograd dobro mjesto za to, mi ćemo biti sretni da to ponudimo našim prijateljima iz Ukrajine, ali i iz Rusije - rekao je Vučić.

- Ne smetamo ništa, ako budu željeli pregovarati u Beogradu neće nam smetati. Ja sam mnogo puta razgovarao s Lavrovim, on sve dobro razumije. Isto kao i s ambasadorom Bocan-Harčenkom i ukrajinskim ambasadorom Oleksandrom Aleksandrovičem. Oni dobro razumiju i Srbiju i naše odnose, i odlično govore srpski. Mi nemamo ambasadora koji govori ukrajinski naprimjer - rekao je Vučić.

- Naš je interes da to bude mnogo ravnomjernije. Kada bi mogli o tome da čak i ne pričamo. Da, vi izvještavajte, ali pravično. Danas što smo mogli vidjeti u slučaju Bagire, to zaista nanosi veliku štetu našoj državi - rekao je srbijanski predsjednik.

