Stier: U Kninu želim vidjeti i potpredsjednika Vlade iz SDSS-a

Bivši ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier smatra kako je na redu razdoblje normalizacije odnosa te se nada da će iz SDSS-a ove godine dolaziti odgovorne izjave

<p>Predsjednik Vlade je to jasno rekao, rekao je to i ministar branitelja, a to isto mislim i ja, da bi bilo jako dobro da potpredsjednik iz redova srpske manjine bude u Kninu, kazao je <strong>HDZ-ov Davor Ivo Stier</strong> za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a530301/Stier-I-ja-bih-volio-da-potpredsjednik-Milosevic-dodje-u-Knin.html" target="_self"> N1</a>.</p><p>Voditeljicu N1 zanimalo je Stierovo mišljenje, koliko se SDSS do sada 'dovoljno ogradio' od politike <strong>Aleksandra Vučića</strong>. Stier je odgovorio da smatra da je na redu 'razdoblje normalizacije', dijelom čega on smatra da ove godine i iz SDSS-a budu dolazile odgovorne izjave.</p><p>- Radujem se ako će to biti, jer bi to bilo jako dobro za hrvatsko društvo, a onda i za odnose između Hrvatske i Srbije - rekao je Stier.</p><p>Inače, on je na nedavnim parlamentarnim izborima dobio 6038 preferencijalnih glasova u svojoj izbornoj jedinici. Za naredne lokalne izbore rekao je da je njegova ambicija predano raditi u Saboru.</p><p>- Svaka politika je uvijek lokalna. U kontaktu s lokalnom sredinom morate biti kada vodite i europsku i nacionalnu politiku - kazao je.</p><p>Za lokalne izbore kazao je da će se morati sagledati kakva je epidemiološka situacija i onda donositi odluke. Za Zagreb je, pak, Stier najavio da će HDZ ići sa svojim kandidatom za gradonačelnika.</p><p>- Mislim da je vrijeme da HDZ doista pobijedi i da ima svog gradonačelnika u Zagrebu - optimistično kaže Stier i dodaje da za <strong>Milana Bandića </strong>nema razumijevanja. Kao dokaz da je ljudima dosta referirao se na njegove loše rezultate na parlamentarnim izborima.</p><p>- Ove situacije su doista izazvane i ekstremnim klimatskim uvjetima, ali tu je potrebna jedna energija, a ja je kod Bandića ne vidim. Nekad ju je imao, sad kao da ju je izgubio - komentirao je Stier.</p>